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Chevrolet Spark

В Узбекистане назвали самый популярный подержанный автомобиль

JEWEL SAMAD / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191224/13099094/V-Uzbekistane-nazvali-samyy-populyarnyy-poderzhannyy-avtomobil.html

Рейтинг составила платформа  OLX, предназначенная для размещения онлайн-объявлений о продаже, покупке и обмене товаров.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Количество объявлений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке в Узбекистане за год выросло на 38% до 250 тысяч, сообщает онлайн-платформа OLX.uz.

Больше всего было размещено публикаций о продаже авто марки Chevrolet, второе место рейтинга стабильно удерживает автоконцерн LADA (доля рынка 16%). Замыкают тройку лидеров автомобили марки Daewoo (10%).

Рейтинг самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке в 2019 году
OLX.uz
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на вторичном рынке в 2019 году

Самой продаваемой моделью автомобиля на вторичном рынке Узбекистана в этом году стал Chevrolet Spark, продажи которого за текущий год выросли на 51%.

Второе и третье место разделили между собой автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti соответственно.

© Sputnik / Алексей Куденко
Назван самый популярный автомобиль в Узбекистане

В премиальном сегменте преобладают Chevrolet Malibu и Chevrolet Captiva - всего 817 объявлений.

Следом идут модели Mercedes-Benz, от которых немного отстают модели BMW.

Напомним, в этому году в республике было выпущено 218 тысяч легковых автомобилей, что на 41,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Теги:
автомобиль, Lada, Chevrolet, Узбекистан



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