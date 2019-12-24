Тела узбекистанцев, погибших при пожаре в ЯНАО, доставят на родину — МИД

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Тела троих узбекистанцев, погибших при пожаре на территории Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), во вторник будут отправлены на родину. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
"Планируется, что 24 декабря тела соотечественников будут отправлены в Узбекистан для дальнейшего захоронения",— говорится в сообщении на сайте министерства.
По данным МИД, все консульско-правовые вопросы, оформление необходимых документов и процессуальные действия, связанные с опознанием тел погибших, завершены.
Напомним, единственный выживший при пожаре был доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу.
Следователи СК России, специалисты МЧС, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.