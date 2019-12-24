Тела узбекистанцев, погибших при пожаре в ЯНАО, доставят на родину — МИД

Пожар на территории нефтегазоконденсатного месторождения в ЯНАО, в результате которого погибли трое граждан Узбекистана, произошел рано утром 8 декабря. Единственный выживший был доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Тела троих узбекистанцев, погибших при пожаре на территории Пякяхинского нефтегазоконденсатного месторождения в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), во вторник будут отправлены на родину. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Пожар произошел рано утром 8 декабря . Жилой вагончик площадью 20 квадратных метров на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был полностью уничтожен огнем. В ходе тушения пожарные обнаружили тела троих погибших, еще один человек пострадал. Согласно информации МИД Узбекистана, все четверо являются гражданами этой страны.

"Планируется, что 24 декабря тела соотечественников будут отправлены в Узбекистан для дальнейшего захоронения",— говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, все консульско-правовые вопросы, оформление необходимых документов и процессуальные действия, связанные с опознанием тел погибших, завершены.

Напомним, единственный выживший при пожаре был доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу.

Следователи СК России, специалисты МЧС, криминалисты, судебно-медицинский эксперт и сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.