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Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году

Юнусабадскую линию метро не сдадут до конца года

Узбекистон темир йуллари
Общество
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Sputnik Узбекистан
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В компании объяснили увеличение количества строительной техники на объекте стремлением организовать работы в сухие дни, до наступления обильных осадков.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Второй этап Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена будет сдан в эксплуатацию согласно графику реализации проекта, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Это будет сделано не 28 декабря текущего года, как сообщается в ряде средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В компании объяснили увеличение количества строительной техники на объекте стремлением организовать работы в сухие дни, до наступления обильных осадков.

Напомним, в начале декабря на Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились тонеллепроходческие работы и состоялась стыковка с действующей станцией "Шахристан".

Согласно информации, строительство ведется в соответствии с обозначенным  графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции "Туркистан".

Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году >>

В июле в Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра. 

В рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.

Весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

Общая стоимость проекта – 124,8 млн долларов США.

Sputnik
Планы развития ташкенского метро
Теги:
Строительство, Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Юнусабадский район, Юнусабад



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