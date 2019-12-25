Юнусабадскую линию метро не сдадут до конца года

В компании объяснили увеличение количества строительной техники на объекте стремлением организовать работы в сухие дни, до наступления обильных осадков.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Второй этап Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена будет сдан в эксплуатацию согласно графику реализации проекта, в соответствии со строительными нормами и техническими требованиями, сообщает "Узбекистон темир йуллари".

"Это будет сделано не 28 декабря текущего года, как сообщается в ряде средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В компании объяснили увеличение количества строительной техники на объекте стремлением организовать работы в сухие дни, до наступления обильных осадков.

Напомним, в начале декабря на Юнусабадской линии в правом тоннеле завершились тонеллепроходческие работы и состоялась стыковка с действующей станцией "Шахристан".

Согласно информации, строительство ведется в соответствии с обозначенным графиком и до конца текущего года ожидается запуск поезда в тестовом режиме до станции "Туркистан".

Юнусабадская линия метро будет запущена уже в 2020 году >>

В июле в Ташкентском метрополитене начались работы по бурению нового тоннеля Юнусабадской ветки протяженностью 1,5 километра.

В рабочем режиме пуск поездов и перевозка пассажиров ожидается в 2020 году.

Весь процесс осуществляется с помощью немецкой техники, которая способна прокладывать тоннель и одновременно устанавливать бетонированный каркас, укрепленный тюбингами.

Общая стоимость проекта – 124,8 млн долларов США.