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Церемония вывода АПЛ Новосибирск из эллинга АО ПО Севмаш

В России спустили на воду атомную подлодку проекта "Ясень-М"

© FOTO. пресс-служба АО "ПО "Севмаш"
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20191225/13103522/V-Rossii-spustili-na-vodu-atomnuyu-podlodku-proekta-Yasen-M.html

Экипаж подлодки прошел подготовку в учебном центре "и готов осваивать новейшую технику и вооружение", заявил главком ВМФ России Николай Евменов.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Первая серийная атомная подводная лодка "Новосибирск" модернизированного проекта "Ясень-М" спущена на воду на предприятии "Севмаш" в Северодвинске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как отметил главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ Николай Евменов, экипаж подлодки прошел подготовку в учебном центре "и готов осваивать новейшую технику и вооружение".

© Sputnik / Евгений Биятов
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Передача "Новосибирска" флоту запланирована на 2020 год. Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что в проекте "Ясень-М" было выявлено несколько конструктивных недостатков, в частности, связанных с системой управления. Для устранения замечаний к первой лодке проекта "Казань" потребовалось еще четыре-пять выходов в море. 

Водоизмещение многоцелевых атомных субмарин "Казань" и "Новосибирск" составляет 13,8 тысячи тонн, глубина погружения — 520 метров, автономность — 100 суток, подводная скорость — 31 узел.

В экипаж входят 64 человека. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, а также крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

По сравнению с проектом 885, изменения коснулись элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

Теги:
подводная лодка, Минобороны РФ, Россия



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