Дорога памяти длиной в 75 лет стартовала в Узбекистане

В ходе торжественной церемонии к местам захоронения советских воинов возложили венки и собрали горсть земли в городах Бухара и Каган.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой отечественной войне

В ходе торжественной церемонии дипломаты посольства России, сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны с участием властей Узбекистана и общественности возложили венки и собрали горсть земли в местах захоронения советских воинов в городах Бухара и Каган.

Всего в Узбекистане расположено 17 братских захоронений в 11 городах.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне

По окончании акции капсулу с частицами грунта отправят в Москву для экспозиции на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России.