Дорога памяти длиной в 75 лет стартовала в Узбекистане

Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой отечественной войне
В ходе торжественной церемонии дипломаты посольства России, сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны с участием властей Узбекистана и общественности возложили венки и собрали горсть земли в местах захоронения советских воинов в городах Бухара и Каган.
Всего в Узбекистане расположено 17 братских захоронений в 11 городах.
Так, в настоящее время по стране реализуются 160 проектов за счет грантов на сумму 667 миллионов долларов. Однако отсутствует механизм мониторинга реализации данных проектов, оценки эффективности освоения и контроля за целевым использованием средств.