Дорога памяти длиной в 75 лет стартовала в Узбекистане

В ходе торжественной церемонии к местам захоронения советских воинов возложили венки и собрали горсть земли в городах Бухара и Каган.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Sputnik
Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой отечественной войне
В ходе торжественной церемонии дипломаты посольства России, сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны с участием властей Узбекистана и общественности возложили венки и собрали горсть земли в местах захоронения советских воинов в городах Бухара и Каган.
Всего в Узбекистане расположено 17 братских захоронений в 11 городах.
Sputnik
Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне
По окончании акции капсулу с частицами грунта отправят в Москву для экспозиции на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России.
ЦИК Узбекистана обнародовала список парламентариев, избранных в нижнюю палату Олий Мажлиса 22 декабря. В перечне 125 фамилий. Остальные 25 мест будут распределены 5 января в ходе повторного голосования