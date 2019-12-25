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Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне

Дорога памяти длиной в 75 лет стартовала в Узбекистане

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191225/13104179/Doroga-pamyati-velichinoy-v-75-let-startovala-v-Uzbekistane.html

В ходе торжественной церемонии к местам захоронения советских воинов возложили венки и собрали горсть земли в городах Бухара и Каган.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане стартовала акция "Дорога памяти", приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой отечественной войне
Sputnik
Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой отечественной войне

В ходе торжественной церемонии дипломаты посольства России, сотрудники аппарата атташе по вопросам обороны с участием властей Узбекистана и общественности возложили венки и собрали горсть земли в местах захоронения советских воинов в городах Бухара и Каган.

Всего в Узбекистане расположено 17 братских захоронений в 11 городах.

Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне
Sputnik
Церемония возложения венков к памятнику павшим в Великой Отечественной войне

По окончании акции капсулу с частицами грунта отправят в Москву для экспозиции на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России.

Теги:
Ташкент, Великая Отечественная война, победа, годовщина, Узбекистан, Посольство России в Узбекистане, Владимир Тюрденев



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