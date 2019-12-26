Около 11 тысяч детей получат новогодние подарки от президента

Волшебные кульки будут вручены в рамках "Президентской ёлки", цель которой – подарить праздник абсолютно каждому ребенку.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. Ежегодно в республике проводится "Президентская ёлка", организованная для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, чьи родители погибли, защищая Родину, а также детей из семей, нуждающихся в социальной защите.

В этом году президентский новогодний подарок получат около 11 тысяч детей Пресс-служба МНО РУз

В этом году президентский новогодний подарок получат около 11 тысяч детей Пресс-служба МНО РУз 1 / 2 Пресс-служба МНО РУз В этом году президентский новогодний подарок получат около 11 тысяч детей

В этом году новогодние подарки от имени президента получат около 11 тысяч детей.

"Необходимо отметить, что в этом году состав наименований президентских подарков был пересмотрен. В 2018-м дети получали подарки, состоящих из учебных принадлежностей 11 наименований и сладостей 17 наименований", - говорится в сообщении пресс-службы Министерство народного образования Узбекистана.

Сегодня 4 214 подарков получили дети, проживающие в столице и Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской областях. Новогодние сувениры доставили автотранспортом.

Пресс-служба МНО РУз Подарки в столицу и Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую области доставили автотранспортом

Были отправлены самолетами Uzbekistan Airways 6 428 подарков в девять областей и Республику Каракалпакстан.

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Волшебные кульки будут вручены детям во время "Президентской ёлки", которая пройдет 29 декабря во всех указанных городах и областях.

"В нашей стране особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения, чтобы дети росли всесторонне и гармонично развитыми личностями. Безусловно, большое внимание уделяется детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите", - отметил замминистра народного образования Дилшод Кенжаев.

По его словам, "Президентская ёлка" является одним из ярких примеров заботы со стороны государства о молодом поколении.