В Узбекистане упростили правила регистрации СМИ

Зарегистрировать СМИ в республике стало легче. Отныне госрегистрацию можно пройти через центры госуслуг. Свидетельство о регистрации будет выдаваться бессрочно.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Узбекистане утвержден Административный регламент оказания государственной услуги по государственной регистрации средств массовой информации.

Установлено, что госуслуга по госрегистрации СМИ будет оказываться юридическим и физлицам только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

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В соответствии с регламентом госрегистрации подлежат:

периодические печатные издания (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи и др.);

теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы, информационные агентства;

СМИ, продукция которых распространяется через глобальную сеть Интернет (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);

СМИ, предназначенные преимущественно для детей, подростков, инвалидов, а также образовательного и культурно-просветительского направления (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);

СМИ рекламного характера - газеты, журналы, буклеты, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др., специализирующиеся на рекламе;

иные виды СМИ (продукция СМИ, распространяемых в электронном виде и др.).

СМИ рекламного характера подразумевает масс-медиа, где реклама в отдельном номере периодического печатного издания превышает 40% от общего объема, а в телерадиопрограммах – 10% каждого часа вещания.

При этом госрегистрация не требуется для:

СМИ, учреждаемых органами госвласти и управления;

периодических печатных изданий тиражом до 100 экземпляров для удовлетворения собственных нужд учреждения, в том числе учебного и научного учреждения;

теле-, радио-, видео-, кинохроникальных программ, транслируемых по кабельным сетям, аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов. Их распространение ограничивается помещением и/или территорией одного учреждения, включая учебного и научного учреждения.

Свидетельство о регистрации СМИ выдается бессрочно.

За госрегистрацию СМИ уплачивается государственная пошлина. Ставки установлены в следующих размерах:

Вид СМИ Размер госпошлины (кратно размеру базовой расчетной величины) Периодические печатные издания 12,5 БРВ Теле-, радиопрограммы, информагентства 15 БРВ Интернет СМИ 50% СМИ, предназначенные преимущественно для отдельной категории лиц, а также образовательного и культурного направления 2,5 БРВ СМИ рекламного характера 25 БРВ Иные виды СМИ 12,5 БРВ

При перерегистрации СМИ госпошлина уплачивается в размере 50% суммы, предусмотренной за регистрацию СМИ. При обращении через ЕПИГУ госпошлина уплачивается в размере 90% от установленной суммы.

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Зарегистрировать СМИ можно через центры госуслуг или ЕПИГУ Агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента и его территориальными управлениями.