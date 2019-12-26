В Узбекистане упростили правила регистрации СМИ

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Узбекистане утвержден Административный регламент оказания государственной услуги по государственной регистрации средств массовой информации.
Установлено, что госуслуга по госрегистрации СМИ будет оказываться юридическим и физлицам только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).
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В соответствии с регламентом госрегистрации подлежат:
- периодические печатные издания (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи и др.);
- теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы, информационные агентства;
- СМИ, продукция которых распространяется через глобальную сеть Интернет (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);
- СМИ, предназначенные преимущественно для детей, подростков, инвалидов, а также образовательного и культурно-просветительского направления (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);
- СМИ рекламного характера - газеты, журналы, буклеты, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др., специализирующиеся на рекламе;
- иные виды СМИ (продукция СМИ, распространяемых в электронном виде и др.).
СМИ рекламного характера подразумевает масс-медиа, где реклама в отдельном номере периодического печатного издания превышает 40% от общего объема, а в телерадиопрограммах – 10% каждого часа вещания.
При этом госрегистрация не требуется для:
- СМИ, учреждаемых органами госвласти и управления;
- периодических печатных изданий тиражом до 100 экземпляров для удовлетворения собственных нужд учреждения, в том числе учебного и научного учреждения;
- теле-, радио-, видео-, кинохроникальных программ, транслируемых по кабельным сетям, аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов. Их распространение ограничивается помещением и/или территорией одного учреждения, включая учебного и научного учреждения.
Свидетельство о регистрации СМИ выдается бессрочно.
За госрегистрацию СМИ уплачивается государственная пошлина. Ставки установлены в следующих размерах:
|Вид СМИ
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Размер госпошлины
(кратно размеру базовой расчетной величины)
|Периодические печатные издания
|12,5 БРВ
|Теле-, радиопрограммы, информагентства
|15 БРВ
|Интернет СМИ
|50%
|СМИ, предназначенные преимущественно для отдельной категории лиц, а также образовательного и культурного направления
|2,5 БРВ
|СМИ рекламного характера
|25 БРВ
|Иные виды СМИ
|12,5 БРВ
При перерегистрации СМИ госпошлина уплачивается в размере 50% суммы, предусмотренной за регистрацию СМИ. При обращении через ЕПИГУ госпошлина уплачивается в размере 90% от установленной суммы.
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Зарегистрировать СМИ можно через центры госуслуг или ЕПИГУ Агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента и его территориальными управлениями.