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Телеоператоры во время съемки

В Узбекистане упростили правила регистрации СМИ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13112807/V-Uzbekistane-uprostili-pravila-registratsii-SMI.html

Зарегистрировать СМИ в республике стало легче. Отныне госрегистрацию можно пройти через центры госуслуг. Свидетельство о регистрации будет выдаваться бессрочно.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Узбекистане утвержден Административный регламент оказания государственной услуги по государственной регистрации средств массовой информации. 

Установлено, что госуслуга по госрегистрации СМИ  будет оказываться юридическим и физлицам только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

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В соответствии с регламентом госрегистрации подлежат:

  • периодические печатные издания (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи и др.);
  • теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы, информационные агентства;
  • СМИ, продукция которых распространяется через глобальную сеть Интернет (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);
  • СМИ, предназначенные преимущественно для детей, подростков, инвалидов, а также образовательного и культурно-просветительского направления (газеты, журналы, ведомости, бюллетени, альманахи, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др.);
  • СМИ рекламного характера - газеты, журналы, буклеты, теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы и др., специализирующиеся на рекламе;
  • иные виды СМИ (продукция СМИ, распространяемых в электронном виде и др.).

СМИ рекламного характера подразумевает масс-медиа, где реклама в отдельном номере периодического печатного издания превышает 40% от общего объема, а в телерадиопрограммах – 10% каждого часа вещания.

При этом госрегистрация не требуется для:

  • СМИ, учреждаемых органами госвласти и управления;
  • периодических печатных изданий тиражом до 100 экземпляров для удовлетворения собственных нужд учреждения, в том числе учебного и научного учреждения;
  • теле-, радио-, видео-, кинохроникальных программ, транслируемых по кабельным сетям, аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов. Их распространение ограничивается помещением и/или территорией одного учреждения, включая учебного и научного учреждения.
Свидетельство о регистрации СМИ выдается бессрочно.

За госрегистрацию СМИ уплачивается государственная пошлина. Ставки установлены в следующих размерах:

                               Вид СМИ

                    Размер госпошлины

(кратно размеру базовой расчетной          величины)
      Периодические печатные издания                            12,5 БРВ
      Теле-, радиопрограммы, информагентства                            15 БРВ
      Интернет СМИ                            50%
      СМИ, предназначенные преимущественно для отдельной категории лиц, а также образовательного и культурного направления                             2,5 БРВ
      СМИ рекламного характера                            25 БРВ
      Иные виды СМИ                            12,5 БРВ

При перерегистрации СМИ госпошлина уплачивается в размере 50% суммы, предусмотренной за регистрацию СМИ. При обращении через ЕПИГУ госпошлина уплачивается в размере 90% от установленной суммы.

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Зарегистрировать СМИ можно через центры госуслуг или ЕПИГУ Агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента и его территориальными управлениями.

Теги:
Узбекистан, госрегистрация, Регистрация, СМИ



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