ЦИК проверила видео с попыткой вброса бюллетеней в Бектемирском районе Ташкента

Ролик был опубликован в социальных сетях. Сейчас расследованием дела занимаются сотрудники прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. ЦИК Узбекистана, Ташкентская городская избирательная комиссия и Бектемирская окружная избирательная комиссия проверили видео, на котором члены избирательной комиссии Бектемирского района пытались совершить вброс бюллетеней для голосования и сфальсифицировать результаты парламентских выборов.

Ролик был опубликован в социальных сетях.

По данным пресс-службы Центризбиркома, в результате решения 105-й участковой избирательной комиссии были признаны недействительными.

При этом отмечается, что данная ситуация не повлияет на общие результаты выборов.

"Бектемирская окружная избирательная комиссия приняла решение провести повторное голосование 19 января 2020 года в 18-м округе Висол. Окружная избирательная комиссия также заменит 105-ю участковую избирательную комиссию", — говорится в публикации.

Сотрудники прокуратуры занимаются расследованием дела.

Напомним, парламентские выборы в Узбекистане прошли 22 декабря. Всего в них приняли участие 744 кандидата, которые боролись за 150 мест в парламенте.

По итогам проверок, выборы признаны несостоявшимся на участках по 25 избирательным округам. Некоторые кандидаты не смогли преодолеть обязательный 50-процентный барьер, а на отдельных участках были допущены ошибки при подсчете, поэтому принято решение о повторном голосовании, которое состоится 5 января 2020 года.