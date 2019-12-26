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Выборы в парламент Узбекистана

ЦИК проверила видео с попыткой вброса бюллетеней в Бектемирском районе Ташкента

Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (118)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191226/13114025/TsIK-proverila-video-s-popytkoy-vbrosa-byulleteney-v-Bektemirskom-rayone-Tashkenta.html

Ролик был опубликован в социальных сетях. Сейчас расследованием дела занимаются сотрудники прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. ЦИК Узбекистана, Ташкентская городская избирательная комиссия и Бектемирская окружная избирательная комиссия проверили видео, на котором члены избирательной комиссии Бектемирского района пытались совершить вброс бюллетеней для голосования и сфальсифицировать результаты парламентских выборов.

Ролик был опубликован в социальных сетях.

Избирательная урна на парламентских выборах в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
ЦИК обещает проверить все сообщения о нарушениях на парламентских выборах
По данным пресс-службы Центризбиркома, в результате решения 105-й участковой избирательной комиссии были признаны недействительными.

При этом отмечается, что данная ситуация не повлияет на общие результаты выборов.

"Бектемирская окружная избирательная комиссия приняла решение провести повторное голосование 19 января 2020 года в 18-м округе Висол. Окружная избирательная комиссия также заменит 105-ю участковую избирательную комиссию", — говорится в публикации.

Сотрудники прокуратуры занимаются расследованием дела.

Напомним, парламентские выборы в Узбекистане прошли 22 декабря. Всего в них приняли участие 744 кандидата, которые боролись за 150 мест в парламенте.

По итогам проверок, выборы признаны несостоявшимся на участках по 25 избирательным округам. Некоторые кандидаты не смогли преодолеть обязательный 50-процентный барьер, а на отдельных участках были допущены ошибки при подсчете, поэтому принято решение о повторном голосовании, которое состоится 5 января 2020 года.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (118)

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Теги:
вброс бюллетеней, Узбекистан, парламентские выборы, выборы



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