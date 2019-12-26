ЦИК проверила видео с попыткой вброса бюллетеней в Бектемирском районе Ташкента

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. ЦИК Узбекистана, Ташкентская городская избирательная комиссия и Бектемирская окружная избирательная комиссия проверили видео, на котором члены избирательной комиссии Бектемирского района пытались совершить вброс бюллетеней для голосования и сфальсифицировать результаты парламентских выборов.
Ролик был опубликован в социальных сетях.
При этом отмечается, что данная ситуация не повлияет на общие результаты выборов.
"Бектемирская окружная избирательная комиссия приняла решение провести повторное голосование 19 января 2020 года в 18-м округе Висол. Окружная избирательная комиссия также заменит 105-ю участковую избирательную комиссию", — говорится в публикации.
Сотрудники прокуратуры занимаются расследованием дела.
Напомним, парламентские выборы в Узбекистане прошли 22 декабря. Всего в них приняли участие 744 кандидата, которые боролись за 150 мест в парламенте.
По итогам проверок, выборы признаны несостоявшимся на участках по 25 избирательным округам. Некоторые кандидаты не смогли преодолеть обязательный 50-процентный барьер, а на отдельных участках были допущены ошибки при подсчете, поэтому принято решение о повторном голосовании, которое состоится 5 января 2020 года.