Узбекистанцы не пострадали при крушении самолета близ Алма-Аты — МИД

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. По последним данным, жертвами крушения стали 14 человек.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Граждан Узбекистана, по предварительным данным, нет в числе пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате крушения самолета, вылетавшего по маршруту Алматы – Нур-Султан рейсом Z92100, граждане Узбекистана не числятся", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Генконсульство Узбекистана в Алма-Ате держит ситуацию на контроле, добавили в МИД.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщили в Генконсульстве.

Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.