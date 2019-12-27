13:20 27 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Срочно:
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата - Нур-Султан. Самолет при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Узбекистанцы не пострадали при крушении самолета близ Алма-Аты — МИД

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1311/56/13115625.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191227/13115938/Uzbekistantsy-ne-postradali-pri-krushenii-samoleta-v-Kazakhstane--MID.html

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. По последним данным, жертвами крушения стали 14 человек.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Граждан Узбекистана, по предварительным данным, нет в числе пострадавших при крушении самолета в Алма-Ате, сообщили в пресс-службе МИД РУз.

"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в результате крушения самолета, вылетавшего по маршруту Алматы – Нур-Султан рейсом Z92100, граждане Узбекистана не числятся", — говорится в публикации на Telegram-канале министерства.

Пассажирский самолет рухнул в Алматы: 14 человек погибли
Видео очевидцев
В Казахстане разбился самолет Bek Air — видео с места ЧП
Генконсульство Узбекистана в Алма-Ате держит ситуацию на контроле, добавили в МИД.

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщили в Генконсульстве.

Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.

Теги:
крушение самолета, Самолет, Узбекистанцы, МИД Узбекистана, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта на сёрфе, фейерверки и танцы: новогодние традиции разных стран мира
Пассажирский самолет рухнул в Алматы: 14 человек погибли
В Казахстане разбился самолет Bek Air — видео с места ЧП
В каких округах пройдут повторные выборы
В каких округах пройдут повторные выборы — список кандидатов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться