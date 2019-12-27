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Ракетный комплекс Авангард

Первый полк с комплексом "Авангард" заступил на боевое дежурство в России

Министерство обороны РФ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191227/13120016/Pervyy-polk-s-kompleksom-Avangard-zastupil-na-boevoe-dezhurstvo-v-Rossii.html

"Авангард", равно как и другие новейшие системы российского оружия, был представлен президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке 27 декабря на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения с блоком "Авангард", сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Путину о постановке с 10.00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", — говорится в сообщении.

Путин о гиперзвуковом оружии: теперь догоняют нас
© Sputnik .
"Теперь догоняют нас": Путин о гиперзвуковом оружии — видео
Позднее, в ходе проведения селекторного совещания, Шойгу назвал это событие знаменательным для всей страны.

"Авангард", равно как и другие новейшие системы российского оружия, был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По словам главы государства, этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Путин также отметил, что "это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону".

Как сообщали в РВСН, первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", дислоцирован в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область).

Теги:
оружие, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, Россия



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