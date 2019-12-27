"Скорая" станет быстрее: в Ташкенте усовершенствовали работу неотложек

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Ташкенте появилась 81 карета скорой помощи. Автомобили доставили из Китая, оставшиеся 69 машин прибудут до конца года, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Новые автомобили скорой помощи были закуплены в рамках реализации первого этапа проекта "Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в деятельность службы скорой помощи в Ташкенте". Сейчас стоимость затрат составляет около 12 миллионов долларов.

Каждая машина оснащена современными камерами видеонаблюдения и имеет постоянную связь с Call-центром. Это позволит врачам "скорой" получать дистанционные консультации, особенно в случае, когда за помощью обращается пациент с серьезным заболеванием. Также новая система поможет добиться главного – чтобы пациент каждую минуту был под контролем медиков.

Современное оборудование, которое поможет усовершенствовать систему работы машин скорой помощи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций

Современное оборудование, которое поможет усовершенствовать систему работы машин скорой помощи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций

Современное оборудование, которое поможет усовершенствовать систему работы машин скорой помощи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций

Современное оборудование, которое поможет усовершенствовать систему работы машин скорой помощи Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций 1 / 4 Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Современное оборудование, которое поможет усовершенствовать систему работы машин скорой помощи

В Call-центре Ташкентской станции скорой помощи также установлено современное оборудование. Кроме того, сейчас активно тестируется автоматизированная система управления машиной скорой помощи.

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Системный интегратор "Центр программистов BePro" внедрил автоматизированную систему управления службами скорой помощи и начал обучение персонала, который сможет в будущем с ней работать.

На втором этапе проекта, реализуемого вместе с компанией Huawei, планируется внедрить эти технологии в службу неотложной медицинской помощи во всех регионах страны.

Все Call-центры службы скорой помощи в областях будут переоборудованы, обновление ожидает и парк машин. Стоимость второго этапа проекта составит 155 миллионов долларов, сообщили в министерстве.