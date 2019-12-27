Журналист Sputnik удостоен награды от хокимията Наманганской области

Хоким Наманганской области вручил награды отличившимся спортсменам, деятелям культуры, журналистам и блогерам. Среди отмеченных представителей СМИ был оператор и фотограф Sputnik Узбекистан Рамиз бахтияров.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Фотокорреспондент и оператор агентства Sputnik Узбекистан Рамиз Бахтияров награжден благодарственной грамотой от хокимията Наманганской области. Церемония состоялась в рамках подведения итогов года.

Глава региона Хайрулла Базаров подчеркнул, что происходящие в Наманганской области процессы широко освещаются не только местными СМИ, но и иностранными, в том числе информационным агентством Sputnik.

Благодарность нашему коллеге выражена "за развитие свободы слова, донесения до общественности достоверной информации, а также за освещение социально экономических реформ в Наманганской области".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Благодарственное письмо корреспонденту Sputnik от хокимията Наманганской области

Это не единственная высокая награда, которой удостоены наши коллеги в уходящем году. В июле в рамках мероприятия по случаю дня работников средств массовой информации корреспондент Sputnik Дильшода Рахматова получила Благодарственное письмо за активное освещение событий в узбекской столицы из рук хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

© FOTO. Шухрат Муродов Вручение корреспонденту Sputnik Узбекистан Дильшоде Рахматовой благодрственного письма от хокимията г. Ташкента

Кроме того, наша коллега получила благодарность от Министерства занятости и трудовых отношений республики "за объективное освещение деятельности ведомства и острых общественных вопросов" и от руководства национальной авиакомпании "Узбекистон хово йуллари".