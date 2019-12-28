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Республиканский совет высшего образования определился с задачами

Пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования РУ
Общество
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Одним из направлений деятельности совета высшего образования является разработка предложений по совершенствованию образовательных программ, анализ эффективности государственной системы управления высшим образованием.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Принято постановление правительства, в котором предусмотрены меры по созданию Республиканского совета высшего образования, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ определяет направления деятельности вновь созданной структуры. Одним из них является разработка предложений по совершенствованию образовательных программ, анализ эффективности государственной системы управления высшим образованием.

Совет является негосударственной некоммерческой организацией со статусом юридического лица.

Здание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в Ташкенте.
© Sputnik / Валерий Мельников
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По условиям оплаты труда работники секретариата Совета приравниваются к должности профессора высшего учебного заведения.

Постановлением утверждено Положение о Республиканском совете высшего образования.

Согласно Положению, разработанные Советом рекомендации распространяются на все высшие учебные заведения, заинтересованные центры и организации по республике.

Теги:
подписание документов, Постановление, Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования



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