Республиканский совет высшего образования определился с задачами

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Принято постановление правительства, в котором предусмотрены меры по созданию Республиканского совета высшего образования, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
Документ определяет направления деятельности вновь созданной структуры. Одним из них является разработка предложений по совершенствованию образовательных программ, анализ эффективности государственной системы управления высшим образованием.
Совет является негосударственной некоммерческой организацией со статусом юридического лица.
По условиям оплаты труда работники секретариата Совета приравниваются к должности профессора высшего учебного заведения.
Постановлением утверждено Положение о Республиканском совете высшего образования.
Согласно Положению, разработанные Советом рекомендации распространяются на все высшие учебные заведения, заинтересованные центры и организации по республике.