Республиканский совет высшего образования определился с задачами

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ЦБ Узбекистана с 1 января вводит основную ставку на уровне 16% По данным регулятора, ставка рефинансирования ЦБ сохраняет свою силу и в случаях, описанных в законодательстве, а также в других случаях ее размер равен размеру основной ставки. 2

Мирзиёев отметил, что реализация проектов в АО "Навоиазот" далась нелегко Глава государства отметил, что Навоийская область обладает еще большим потенциалом, располагает всеми необходимыми условиями и специалистами для его задействования. 35