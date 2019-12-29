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Заседание Нотариальной палаты Узбекистана

В Узбекистане учреждена Нотариальная палата республики

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191229/13125536/V-Uzbekistane-uchrezhdena-Notarialnaya-palata-respubliki.html

Первое собрание создаваемой организации прошло в субботу, 28 декабря. Председателем правления был избран руководитель самаркандской нотариальной конторы Дилшод Ашуров.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В республике с 1 января 2020 года начнет свою работу Нотариальная палата Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Первой учредительное собрание создаваемой организации состоялось 28 декабря. В ходе заседания был избран председатель палаты - им стал руководитель нотариальной конторы из Самарканда Дилшод Ашуров. Кроме того, принявшие участие в мероприятии 177 делегатов из всех регионов страны избрали состав Правления из 14 представителей. Собравшиеся также обсудили другие организационные вопросы, связанные с деятельностью ведомства.

Председатель Нотариальной палаты Узбекистана Дилшод Ашуров
Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана
Председатель Нотариальной палаты Узбекистана Дилшод Ашуров
В числе функций Нотариальной палаты координация деятельности частных нотариусов и совершенствование правоприменительной практике, подготовка кадров и повышение престижа профессии, сбор и изучение статистических данных в этой сфере, повышение правовой грамотности населения, а также защита прав и законных интересов частных нотариусов в органах государственной власти, включая суды.

Нотариус
© Sputnik / Максим Блинов
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Помимо этого, Нотариальная палата призвана контролировать соблюдение законодательства, правил профессиональной этики и обязанностей, а при необходимости осуществлять служебные проверки. Новый орган будет взаимодействовать с органами государственной власти и организовывать тематические мероприятия, в том числе международного уровня.

Указ президента Узбекистана "О мерах по коренному реформированию системы нотариата..." был подписан 9 сентября 2019 года. Согласно документу, палата начинает свою деятельность с 1 января 2020-го.

Теги:
законодательство, нотариус, Минюст Узбекистана, Узбекистан



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