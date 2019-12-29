В Узбекистане учреждена Нотариальная палата республики

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В республике с 1 января 2020 года начнет свою работу Нотариальная палата Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Первой учредительное собрание создаваемой организации состоялось 28 декабря. В ходе заседания был избран председатель палаты - им стал руководитель нотариальной конторы из Самарканда Дилшод Ашуров. Кроме того, принявшие участие в мероприятии 177 делегатов из всех регионов страны избрали состав Правления из 14 представителей. Собравшиеся также обсудили другие организационные вопросы, связанные с деятельностью ведомства.

Пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана Председатель Нотариальной палаты Узбекистана Дилшод Ашуров

В числе функций Нотариальной палаты координация деятельности частных нотариусов и совершенствование правоприменительной практике, подготовка кадров и повышение престижа профессии, сбор и изучение статистических данных в этой сфере, повышение правовой грамотности населения, а также защита прав и законных интересов частных нотариусов в органах государственной власти, включая суды.

Помимо этого, Нотариальная палата призвана контролировать соблюдение законодательства, правил профессиональной этики и обязанностей, а при необходимости осуществлять служебные проверки. Новый орган будет взаимодействовать с органами государственной власти и организовывать тематические мероприятия, в том числе международного уровня.

Указ президента Узбекистана "О мерах по коренному реформированию системы нотариата..." был подписан 9 сентября 2019 года. Согласно документу, палата начинает свою деятельность с 1 января 2020-го.