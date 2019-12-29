Министерство инвестиций и внешней торговли ищет новых сотрудников – требования

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана объявило конкурс по подбору кадров.
Для того, чтобы быть допущенным к конкурсу, кандидату необходимо соответствовать целому ряду жестких требований.
Во-первых, претендент должен иметь высшее образование: оконченный бакалавриат и/или магистратуру. Особенно приветствуется диплом зарубежного учебного заведения.
Во-вторых, кандидату нужно иметь стаж работы не менее двух лет по какому-либо из следующих направлений:
- ИКТ
- туризм
- фармацевтика
- топливно-энергетическая и нефтехимическая отрасли
- геология, строительство
- ЖКХ
- дорожно-транспортная инфраструктура
- сельское хозяйство
- машиностроение
- внешнеэкономическое сотрудничество
Полный список профилей можно посмотреть на сайте министерства.
Важно не только иметь опыт работы, но и знать законодательные акты, регулирующие деятельность сферы или отрасли, на которой специализируется кандидат.
Кроме того, для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо свободно владеть узбекским, русским и иностранным языком. Приветствуется владение несколькими иностранными языками. Опыт работы в международных организациях и иностранных предприятиях также приветствуется.
Претендент также должен уметь работать с компьютерной техникой на высоком уровне.
И напоследок – кандидаты должны обладать аналитическими способностями, стрессоустойчивостью, самокритичностью, коммуникабельностью, а также быть готовыми к поездкам по регионам республики и за рубеж.