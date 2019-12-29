Министерство инвестиций и внешней торговли ищет новых сотрудников – требования

Заявки необходимо прислать по почте mf251@mift.uz, всю необходимую информацию можно узнать по телефону (71) 238-50-41.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана объявило конкурс по подбору кадров.

Для того, чтобы быть допущенным к конкурсу, кандидату необходимо соответствовать целому ряду жестких требований.

Во-первых, претендент должен иметь высшее образование: оконченный бакалавриат и/или магистратуру. Особенно приветствуется диплом зарубежного учебного заведения.

Во-вторых, кандидату нужно иметь стаж работы не менее двух лет по какому-либо из следующих направлений:

ИКТ

туризм

фармацевтика

топливно-энергетическая и нефтехимическая отрасли

геология, строительство

ЖКХ

дорожно-транспортная инфраструктура

сельское хозяйство

машиностроение

внешнеэкономическое сотрудничество

Полный список профилей можно посмотреть на сайте министерства.

Важно не только иметь опыт работы, но и знать законодательные акты, регулирующие деятельность сферы или отрасли, на которой специализируется кандидат.

Кроме того, для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо свободно владеть узбекским, русским и иностранным языком. Приветствуется владение несколькими иностранными языками. Опыт работы в международных организациях и иностранных предприятиях также приветствуется.

Претендент также должен уметь работать с компьютерной техникой на высоком уровне.

И напоследок – кандидаты должны обладать аналитическими способностями, стрессоустойчивостью, самокритичностью, коммуникабельностью, а также быть готовыми к поездкам по регионам республики и за рубеж.