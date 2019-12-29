В Минобороны поздравили отличившихся военных спортсменов Узбекистана

В уходящем году воспитанники спортклуба военного ведомства завоевали около 800 медалей на различных турнирах, в том числе 265 - на международных состязаниях.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Военные спортсмены Узбекистана получили награды от имени президента страны, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Атлеты были отмечены за высокие показатели в спорте, а также за внесенный вклад в повышение престижа Вооруженных Сил. В церемонии приняли участие руководство Министерства обороны, Министерства физической культуры и спорта и Национального олимпийского комитета.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Военные спортсмены на церемонии награждения от имени президента Узбекистана

В числе отличившихся лейтенант вооруженных сил Узбекистана, боец Бектемир Меликузиев, лейтенант-контрактник боксер Миразизбек Мирзахалилов, участники будущей Олимпиады в Токио Никита Рафалович и Адхамжон Эргашев и тхеквондистка, победитель международных турниров "Turkish Open" и "Russia Open" Нигора Турсункулова.

Пресс-служба Минобороны Узбекистана Спортсмены Минобороны Узбекистана на церемонии вручения наград от президента Узбекистана

Всего члены спортивного клуба Министерства обороны Узбекистана завоевали в уходящем году 800 медалей, из которых 265 – на международных турнирах.

В ходе церемонии награждения спортсмены встретились также с воспитанниками ташкентской 102-й специализированной школы-интерната и подарили им ценные подарки к Новому году. Для юных узбекистанцев военные музыканты в костюмах Дедов Морозов сыграли праздничные любимые мелодии.