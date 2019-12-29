В Минобороны поздравили отличившихся военных спортсменов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Военные спортсмены Узбекистана получили награды от имени президента страны, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
Атлеты были отмечены за высокие показатели в спорте, а также за внесенный вклад в повышение престижа Вооруженных Сил. В церемонии приняли участие руководство Министерства обороны, Министерства физической культуры и спорта и Национального олимпийского комитета.
В числе отличившихся лейтенант вооруженных сил Узбекистана, боец Бектемир Меликузиев, лейтенант-контрактник боксер Миразизбек Мирзахалилов, участники будущей Олимпиады в Токио Никита Рафалович и Адхамжон Эргашев и тхеквондистка, победитель международных турниров "Turkish Open" и "Russia Open" Нигора Турсункулова.
В ходе церемонии награждения спортсмены встретились также с воспитанниками ташкентской 102-й специализированной школы-интерната и подарили им ценные подарки к Новому году. Для юных узбекистанцев военные музыканты в костюмах Дедов Морозов сыграли праздничные любимые мелодии.
- Спортсмены Минобороны Узбекистана вручают подарки воспитанникам школы-интерната 102Пресс-служба Минобороны Узбекистана
- Военный оркестр с музыкантами в костюмах Деда МорозаПресс-служба Минобороны Узбекистана
- Воспитанники школы-интерната 102 на торжествах в честь Нового годаПресс-служба Минобороны Узбекистана