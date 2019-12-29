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Chevrolet Tahoe

Цифра дня: сколько заключено контрактов на покупку новых моделей UzAuto Motors

MAKSAD
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191229/13129031/Tsifra-dnya-skolko-zaklyucheno-kontraktov-na-pokupku-novykh-modeley-UzAuto-Motors.html

Ранее компания представила на территории завода четыре авто: Chevrolet Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. UzAuto Motors опубликовала данные по итогам первого дня продаж новых моделей кроссоверов.

Четыре новых кроссовера от UzAuto Motors — фото >>

Контрактация Trailblazer и Equinox стартовала 27 декабря во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors.

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Публикация от Sputnik Узбекистан (@sputnikuzb)

Оформить заявку на покупку моделей премиум класса Tahoe и Traverse можно только в салоне Nurafshon Autocentre (Ташкентская область).

Цены на новые кроссоверы
Spot
Цены на новые кроссоверы

Как сообщили в компании, в первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.

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Теги:
автомобили, продажи, UzAuto Motors, Chevrolet



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