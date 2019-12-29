Цифра дня: сколько заключено контрактов на покупку новых моделей UzAuto Motors

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. UzAuto Motors опубликовала данные по итогам первого дня продаж новых моделей кроссоверов.
Четыре новых кроссовера от UzAuto Motors — фото >>
Контрактация Trailblazer и Equinox стартовала 27 декабря во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors.
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Оформить заявку на покупку моделей премиум класса Tahoe и Traverse можно только в салоне Nurafshon Autocentre (Ташкентская область).
Как сообщили в компании, в первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.