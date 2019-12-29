Цифра дня: сколько заключено контрактов на покупку новых моделей UzAuto Motors

Ранее компания представила на территории завода четыре авто: Chevrolet Tahoe, Traverse, Trailblazer и Equinox.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. UzAuto Motors опубликовала данные по итогам первого дня продаж новых моделей кроссоверов.

Четыре новых кроссовера от UzAuto Motors — фото >>

Контрактация Trailblazer и Equinox стартовала 27 декабря во всех официальных дилерских центрах UzAuto Motors.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sputnik Узбекистан (@sputnikuzb) 29 Дек 2019 в 2:34 PST

Оформить заявку на покупку моделей премиум класса Tahoe и Traverse можно только в салоне Nurafshon Autocentre (Ташкентская область).

Spot Цены на новые кроссоверы

Как сообщили в компании, в первый день продаж было законтрактовано 85 новых автомобилей.