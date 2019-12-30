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Президентская новогодняя елка в Ташкенте

Более 10 тысяч детей побывали на президентской елке в Ташкенте

Пресс-служба Министерства народного образования
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191230/13132618/Bolee-10-tysyach-detey-pobyvali-na-prezidentskoy-novogodney-elke-v-Tashkente.html

Гостям праздника показали театрализованное представление "Биз таратган нур" ("Свет, который мы излучаем") и вручили подарки.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Свыше 10 тысяч детей посетили президентскую новогоднюю ёлку, которая прошла 29 декабря во дворце "Туркистон" в столице. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

На торжественном мероприятии побывали 10 362 юных жителя республики, в том числе воспитанники домов "Мехрибонлик", детских домов семейного типа, подопечные организации "Детские деревни — SOS", маленькие жители махаллей, которые остались без попечения родителей, в том числе дети сотрудников органов внутренних дел, Минобороны, Нацгвардии, прокуратуры, Государственного таможенного комитета и Службы государственной безопасности, отдавших жизни при выполнении своих обязанностей по защите родной страны.

Президентская новогодняя елка в Ташкенте
Пресс-служба Министерства народного образования
Президентская новогодняя елка в Ташкенте

Гостям праздника показали театрализованное представление "Биз таратган нур" ("Свет, который мы излучаем") в исполнении детской творческой студии "Томоша" и вручили подарки. В каждый комплект вошли учебные принадлежности, сладости, мягкая игрушка и набор для игры в шахматы.

Ранее, 26 декабря, более четырех тысяч подарков были доставлены в Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую области и Ташкент автотранспортом, а до этого — с 25 по 28 декабря — свыше шести тысяч были отправлены специальными рейсами "Узбекистон хаво йуллари" в Каракалпакстан и девять областей страны.

Теги:
Ташкент, Дворец "Туркистон", подарки, Узбекистан, детский дом, дети, Новый год



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