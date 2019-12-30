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Дети в модульном детском саду

В Узбекистане решили усилить гарантии прав ребенка

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191230/13133811/V-Uzbekistane-reshili-usilit-garantii-prav-rebenka.html

Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В связи с принятием постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка", в ряд решений правительства внесены дополнения, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

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Пресс-служба Министерства народного образования
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В частности, согласно внесенным дополнениям, выдворение иностранного гражданина и лица без гражданства в возрасте до 18 лет из Узбекистана не допускается в следующих случаях:
- в случаях нарушения правил пребывания в Узбекистане;
- исполнения или отбытия назначенного судом наказания за совершенное на территории Узбекистана преступление либо освобождения от уголовной ответственности или наказания в предусмотренных законодательством случаях.

Для этого один из родителей данного лица или лицо, взявшее над ним опекунство или попечительство, должно иметь право на законном основании проживать на территории Узбекистана.

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Также, согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.

Кроме того, детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется полноценное рассмотрение их непосредственных обращений в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения таких обращений по причине недостижения ребенком полной дееспособности.

Теги:
Узбекистан, Постановление, Министерство юстиции Узбекистана



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