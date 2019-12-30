В Узбекистане решили усилить гарантии прав ребенка

Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В связи с принятием постановления президента "О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка", в ряд решений правительства внесены дополнения, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

В частности, согласно внесенным дополнениям, выдворение иностранного гражданина и лица без гражданства в возрасте до 18 лет из Узбекистана не допускается в следующих случаях:

- в случаях нарушения правил пребывания в Узбекистане;

- исполнения или отбытия назначенного судом наказания за совершенное на территории Узбекистана преступление либо освобождения от уголовной ответственности или наказания в предусмотренных законодательством случаях.

Для этого один из родителей данного лица или лицо, взявшее над ним опекунство или попечительство, должно иметь право на законном основании проживать на территории Узбекистана.

Также, согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.

Кроме того, детям, оставшимся без попечения родителей, гарантируется полноценное рассмотрение их непосредственных обращений в государственные органы, не допускается оставление без рассмотрения таких обращений по причине недостижения ребенком полной дееспособности.