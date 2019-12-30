ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

"У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к совершению преступления"), статье 205 ("Терроризм") и статье 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации"). Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия", — добавили в ФСБ.
Задержанные уже дают признательные показания.
Президент России Владимир Путин в воскресенье в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, сообщила ранее в воскресенье пресс-служба Кремля.
Согласно внесенным дополнениям, выделяется дополнительная квота приема до 1 процента от общего количества абитуриентов, поступающих в вузы на основе государственного гранта, для выпускников домов "Мехрибонлик" и Детских городков, являющихся круглыми сиротами.
Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций.