ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

У задержанных нашли уликовые материалы. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ пресекла планировавшиеся на новогодние каникулы теракты в Санкт-Петербурге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Двое российских граждан были задержаны благодаря данным от американских партнеров, отмечается в публикации.

"У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к совершению преступления"), статье 205 ("Терроризм") и статье 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации"). Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия", — добавили в ФСБ.

Задержанные уже дают признательные показания.

Президент России Владимир Путин в воскресенье в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, сообщила ранее в воскресенье пресс-служба Кремля.