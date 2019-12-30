15:04 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск

ФСБ задержала двоих россиян, готовивших теракты в Санкт-Петербурге

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
610
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/192/94/1929457.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191230/13135771/FSB-zaderzhala-dvoikh-rossiyan-gotovivshikh-terakty-v-Sankt-Peterburge.html

У задержанных нашли уликовые материалы. Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Федеральная служба безопасности РФ пресекла планировавшиеся на новогодние каникулы теракты в Санкт-Петербурге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Двое российских граждан были задержаны благодаря данным от американских партнеров, отмечается в публикации.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
Sputnik / Александр Паниотов
Швыткин: ФСБ России показала свою эффективность в борьбе с терроризмом
"У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов. Следственными органами ФСБ РФ возбуждено уголовное дело по статье 30 ("Приготовление к совершению преступления"), статье 205 ("Терроризм") и статье 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации"). Проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия", — добавили в ФСБ.

Задержанные уже дают признательные показания.

Президент России Владимир Путин в воскресенье в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России, сообщила ранее в воскресенье пресс-служба Кремля.

Теги:
США, Россия, Борьба с терроризмом, безопасность, ФСБ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Новогодняя сказка
Дети из Южной Осетии побывали в новогодней Москве
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться