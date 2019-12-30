В праздники медучреждения будут работать круглосуточно - Минздрав

Все 2 351 амбулаторно-поликлиническое учреждение Минздрава, больницы районного, областного и республиканского уровней, научно-практические медицинские центры и родильные комплексы будут обслуживать население в новогодние праздники непрерывно.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Министерство здравоохранения объявило о том, что в новогодние праздники все медучреждения будут работать круглосуточно по установленному графику.

В частности, в праздничные дни в существующих в системе Министерства здравоохранения 2 351 амбулаторно-поликлиническом учреждении, всех больницах районных, областных и республиканского уровней, научно-практических медицинских центрах, клиниках медицинских высших образовательных учреждений и 218 родильных комплексах медработники будут обслуживать население по дежурству.

Больницы экстренной медицинской помощи и служба скорой помощи будут работать в обычном режиме - непрерывно.

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Квалифицированную медицинскую помощь населению окажут и в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, его 13 региональных филиалах, всех отделениях в системе районных и городских медицинских объединений.