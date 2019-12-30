23:50 30 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Снятие денежных средств в банкомате

Во время праздников возможны сбои в системе денежных переводов - Центробанк

CHANDAN KHANNA / AFP
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/584/36/5843677.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191230/13141311/Vo-vremya-prazdnikov-vozmozhny-sboi-v-sisteme-denezhnykh-perevodov---Tsentrobank.html

В праздничные дни жителям Узбекистана рекомендуется воспользоваться онлайн-услугами через мобильные приложения телефона.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На новогодних праздниках система международных денежных переводов в зарубежные страны может работать с перебоями, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Минздрав
Пресс-служба Минзрава
В праздники медучреждения будут работать круглосуточно - Минздрав

Между тем вероятность того, что сбой все же произойдет, - невелика, однако уведомить население о том, что сложности возникнуть могут, банк обязан.

В пресс-службе ЦБ заявили, что "это стало общей практикой, соблюдаемой в конце каждого года, что международные денежные переводы не осуществляются в период новогодних каникул".

"В то же время следует отметить, что рядом банков при широком использовании современных информационных технологий и путем расширения сферы предоставляемых услуг, запущены различные виды онлайн-услуг по осуществлению международных денежных переводов, обеспечивающие возможность использования ими удаленно в любое время суток через мобильные приложения", - говорится в сообщении регулятора.

По теме

Праздник к нам приходит: в этом году в Ташкенте не будет новогоднего салюта
В Ташкенте в праздничные дни ограничат движение грузовиков
Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде в новогодние праздники
Теги:
сбой в системе, денежные переводы, Центральный банк Республики Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ортик Отажонов
Невосполнимые утраты 2019 года
Состоялся обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса
Слезы и радость: как прошел обмен пленными между Украиной и Донбассом
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019-го в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться