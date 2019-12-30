Во время праздников возможны сбои в системе денежных переводов - Центробанк

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На новогодних праздниках система международных денежных переводов в зарубежные страны может работать с перебоями, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.

Между тем вероятность того, что сбой все же произойдет, - невелика, однако уведомить население о том, что сложности возникнуть могут, банк обязан.

В пресс-службе ЦБ заявили, что "это стало общей практикой, соблюдаемой в конце каждого года, что международные денежные переводы не осуществляются в период новогодних каникул".

"В то же время следует отметить, что рядом банков при широком использовании современных информационных технологий и путем расширения сферы предоставляемых услуг, запущены различные виды онлайн-услуг по осуществлению международных денежных переводов, обеспечивающие возможность использования ими удаленно в любое время суток через мобильные приложения", - говорится в сообщении регулятора.