В Ташкенте временно ограничили движение грузовых авто

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Грузовые автомобили 31 декабря, а также 1 и 2 января не смогут проехать по центральным и основным улицам Ташкента, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Цель данной меры — предотвращение пробок в дни проведения праздничных мероприятий. Ограничения распространяются на машины грузоподъемностью более 3,5 тонны. Исключение составляют транспортные средства, перевозящие продовольственные товары.

"В эти дни (31 декабря, 1 и 2 января. — Прим. ред.) большегрузные автотранспортные средства смогут передвигаться по Ташкентской кольцевой автодороге и другим обходным дорогам", — говорится в публикации.

Также в связи с праздником на улицах города планируется временно остановить все строительные и ремонтные работы (за исключением чрезвычайных и аварийных ситуаций).

Напомним, в Ташкенте до 10 января полностью перекрыто автомобильное движение на нескольких улицах. Нельзя проехать по следующим участкам: улица Буюк Турон — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар; проспект Мустакиллик — от проспекта Алишера Навои до улицы Матбуотчилар; улица Истиклол — от проспекта Амира Темура до улицы Буюк Турон; улица Зарафшан — от проспекта Мустакиллик до улицы Истиклол.

Кроме того, в городе на время проведения праздничных мероприятий организованы дополнительные парковки.