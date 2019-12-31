Новогодний официоз: любопытные детали обращений глав государств к народу

В 2020 году исполнится 50 лет с момента, когда руководство СССР стало поздравлять своих граждан по телевизору с Новым годом. Sputnik изучил формат поздравлений советских лидеров и глав государств ряда стран постсоветского пространства.

Sputnik, Лев Рыжков

От Брежнева до Задорнова: как поздравляли в СССР

31 декабря 1970 года впервые в советском телеэфире за несколько минут до Нового года было показано поздравление Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

К такому формату постепенно привыкли. Но новогоднее обращение 31 декабря 1980 года вместо Брежнева зачитал известный диктор Игорь Кириллов. В 1982-м советский лидер скончался. Новый генсек Юрий Андропов не стал записывать телеобращение по поводу Нового года. Вместо него с 1983-м сограждан поздравлял Василий Кузнецов – заместитель председателя Верховного Совета СССР. Андропов, а за ним и генсек Константин Черненко новогодних телеобращений не делали.

В следующий раз СССР увидел своего лидера на новогодних телеэкранах 31 декабря 1985-го – с поздравлением выступил новый руководитель страны Михаил Горбачев. Но год спустя, 31 декабря 1986-го, перед советскими телезрителями появился президент США Рональд Рейган. Появление на телеэкране американского президента было представлено как символ потепления отношений и разрядки в отношениях между сверхдержавами. Горбачев, в свою очередь, поздравил американскую аудиторию.

31 декабря 1991 года телезрителей уже распавшегося СССР поздравил писатель-сатирик Михаил Задорнов. Михаил Горбачев уже не являлся руководителем страны, а поздравление президента РФ Бориса Ельцина, хотя и было записано еще тремя днями ранее, в эфире РГТРК "Останкино" (заменившей Первую общесоюзную программу на тех же частотах) в новогоднюю ночь показано не было: эфир смотрел весь бывший Союз. Борис Ельцин не имел полномочий поздравлять значительную часть аудитории, которая уже проживала в независимых государствах.

Поздравление сатирика Задорнова было произнесено заранее, во время записи праздничного концерта. Хронометраж речи не совпал с боем курантов, который транслировали в записи. Оригинальная запись обращения сатирика не сохранилась, остались лишь любительские съемки с экрана.

Россия: смена власти под Новый год

Необычным было поздравление российского президента Бориса Ельцина с новым 1998 годом. В конце обращения к президенту подошли родственники с бокалами шампанского.

30 декабря 1999-го Борис Ельцин записал стандартное новогоднее поздравление, но решил записать новое на следующий день. В итоге россияне 31 декабря увидели обращения от двух президентов – уходящего в отставку и исполняющего обязанности. В полдень выступил Борис Ельцин, произнеся знаменитые слова: "Я устал, я ухожу". А за несколько минут до полуночи было показано первое новогоднее обращение Владимира Путина.

31 декабря 2013-го новогоднее обращение Владимира Путина пришлось перезаписать. Причиной стали теракты в Волгограде, произошедшие как раз накануне Нового года. Старую версию обращения, записанную по традиции заранее, показали на Чукотке и Камчатке. Сам президент находился в Хабаровске, где встречал новый год с пострадавшими от летнего наводнения. Новое обращение было записано в прямом эфире в ходе новогоднего приема. Рядом с российским лидером стояли граждане, потерявшие жилье в ходе природного катаклизма. В других часовых поясах РФ данная версия поздравления главы государства была показана в записи.

Молдова: второй Новый год под куранты

Кремлевские куранты в Молдове не утратили своей праздничной роли. Обращая разницу во времени с Москвой в свою пользу, многие жители страны с удовольствием встречают Новый год два раза подряд, выслушав еще одно поздравление, но уже от российского президента, и с воодушевлением чокнувшись под звон часов на Спасской башне.

С момента обретения независимости в Молдове пост главы государства занимали пять президентов. По воспоминаниям граждан Молдовы, новогодние телепоздравления первого президента Молдовы Мирчи Снегура (1990-1997 годы) и второго президента Петра Лучинского (1997-2001 годы) выдержаны в традиционном, камерном духе. Это умиротворяющая обстановка кабинета, новогодняя ёлка и государственный флаг.

Третий президент Молдовы Владимир Воронин пробыл на своем посту дольше всех, два полных срока (2001-2009 годы). И соответственно, больше всех остальных президентов поздравлял граждан Молдовы с Новым годом — восемь раз.

Выборы президента в парламенте в 2009-м не состоялись. Избрание нового руководителя затянулось на три долгих года. С Новым годом по телевизору народ поздравляли временно исполняющие обязанности президента.

После ряда бурных политических пертурбаций один из врио президентов Михай Гимпу потерял свою должность. Страна едва не осталась без поздравления — на два дня должность врио президента перешла к премьеру Владимиру Филату (позже отправленного в тюрьму по обвинению в коррупции). Буквально в последний день его сменил очередной врио — спикер парламента Мариан Лупу, который и поздравил народ Молдовы с праздником 31 декабря 2010 года. Он же обратился с экранов телевизоров к молдавскому народу и 31 декабря 2011-го. В этот раз он не сидел за столом, а стоял возле новогодней ёлки.

В 2012 году Молдова наконец обрела президента Николае Тимофти (с легитимностью избрания которого согласились не все). С телевизионным обращением он выступал четыре раза, в последний раз — в 2015-м. При Тимофти интерьер в кадре новогоднего телеобращения обогатился горящим камином, а также бокалом шампанского в конце выступления, который глава государства извлекал, ко всеобщему недоумению, откуда-то снизу, будто из-под стола.

Новый импульс новогодние поздравления получили с вступлением в должность президента Игоря Додона. И если в 2016-м его поздравление еще носило на себе налет консервативности (кабинет, новогодняя ёлка, бокал шампанского), то уже в 2017 году формат изменился — в новогоднем телеобращении вместе с президентом участвовала и первая леди — супруга главы государства Галина Додон.

А к 2018 году формат телеобращения уже окончательно стал соответствовать современным трендам. Президент поздравил народ Молдовы с Новым годом не из кабинета, а стоя на улице на фоне здания президентской администрации.

Узбекистан: рекордный хронометраж

В Узбекистане президент Ислам Каримов лично с телеэкрана граждан республики не поздравлял. Его обращение в новогоднюю ночь зачитывали дикторы. Для одного из них – Абдумумина Утбасарова — поздравление с новым 2016 годом стало последней записью в жизни. Можно сказать, что вместе с Утбасаровым ушла эпоха, потому что в дальнейшем с наступлением Нового года граждан стал поздравлять лично новый президент Шавкат Мирзиёев.

До 2017-го новогоднее поздравление гражданам Узбекистана можно было вносить в Книгу рекордов Гиннеса: в среднем оно занимало полчаса. Пятнадцать минут поздравление на узбекском языке зачитывал Абдумумин Утбасаров, столько же на русском – Галина Мельникова.

"Текст новогоднего поздравления готовился в аппарате президента и состоял из шести-семи страниц, — рассказала Sputnik Галина Мельникова. — Президентское поздравление обычно представляло собой доклад о проделанной работе и планы на следующий год. Поздравление записывалось в студии, потом просматривалось, потом иногда переписывалось. Случалось, что в поздравительный доклад вносились изменения. Как правило, составители либо опускали, либо вставляли какую-либо цифру. И в таком случае дикторы перезаписывали поздравление".

Текст поздравления дикторы записывали 30 декабря. Если у руководства возникали пожелания и дополнения – перезапись происходила утром 31 декабря. Монтаж не приветствовался, поэтому дикторы перечитывали все "набело". Последнее дикторское поздравление с 2016 годом тоже пришлось перезаписывать утром 31-го, потому что в текст добавили одно предложение.

Галина Мельникова вспоминает, что перезапись поздравления требовалась редко. В основном, всегда записывали с первого раза.

"Само поздравление составлялось, очевидно, по шаблону, — вспоминает Галина Мельникова. — Сначала перечислялись достижения за прошлый год. Затем следовали планы на следующий новый год. Фон был всегда стандартный — обычно это была панорама города. И с краю - ёлка. Студии менялись. Сначала поздравление записывалось на старом телевидении, затем — в студии Медиацентра".

С приходом Шавката Мирзиёевва новогодние обращения стали существенно короче: его текст вместо 6-7 страниц помещается на одной.

"31 декабря 2016 года в предпраздничной суете я перехожу дорогу. И тут меня останавливает милиционер, — вспоминает Галина Мельникова. — Я в испуге думаю: "Что же я нарушила?" А он мне говорит: "Галя-апа! С Новым годом поздравлять будете? Мы уже так привыкли!" Я говорю: "Нет. Я передала микрофон в надежные руки".

Абхазия: не стреляйте в Новый год!

В Абхазии первое телевизионное поздравление гражданам республики прозвучало в непростое время.

"Шел шестой месяц войны, — вспоминает председатель Союза журналистов Абхазии, генеральный директор телекомпании "Абаза ТВ" Руслан Хашиг. — Мы вещали на три района республики – Гудаутский, Гагрский и Сухумский. Зима по абхазским меркам была очень суровая и холодная. Снега выпало около метра. Поздравление председателя Верховного Совета Абхазии, главнокомандующего Владислава Ардзинба мы писали в Гудауте, в двухэтажном особнячке".

Основная часть поздравительной речи была произнесена на абхазском, потом Владислав Ардзинба перешел на русский.

"Но завершающую часть своей речи Ардзинба произнес на абхазском: подняв бокал, он обратился ко Всевышнему, — вспоминает Руслан Хашиг. — В Абхазии есть такой обычай — стрелять в честь Нового года. И в какой-то момент Владислав Григорьевич сказал о том, что в этот Новый год стрельба абсолютно неуместна. Сейчас каждый патрон на счету, он должен быть использован в целях защиты населения Абхазии, а не в целях праздничного торжества".

С тех пор президент поздравляет жителей Абхазии накануне каждого Нового года. Исключение из этого правила случилось только однажды, накануне нового 2005 года.

"Тогда выборы в республике затянулись, — вспоминает Руслан Хашиг. - Первый тур состоялся в октябре, повторные выборы были назначены на 17 января 2005-го. И вот тогда с Новым годом республику поздравлял не действующий президент Ардзинба, а премьер-министр Нодар Хашба. Это был единственный случай, когда действующий президент не поздравлял".

Ранее новогодние телеобращения записывались в кабинете или в студии. Но в последние несколько лет запись проходит на улице – в знаковых местах Сухума.

Южная Осетия: поздравление под канонаду

В Южной Осетии первое поздравление президента прозвучало 31 декабря 1996 года. До этого в республике была парламентская форма правления, и формат новогодних телеобращений не использовался.

"Обычно поздравление мы записывали в студии, — рассказывает бывший генеральный директор ГТРК "Ир" Роберт Кулумбегов. — Сначала президент просто сидел за столом. Потом, в один из следующих годов, мы поставили ему на стол маленькую ёлочку. Затем ёлочка стала большой. А потом решили выйти на улицу. Съемки происходят либо на Театральной площади, либо у голубых елей рядом с Домом правительства".

Накладки во время записи телеобращений случались. Многие жители республики их помнят.

"Однажды, когда мы записывали поздравление, была замечательная погода, – рассказывает Роберт Кулумбегов. – Стояла яркая, звездная южная ночь, а на самый Новый год повалил снег. И получилось так, что наш президент выступал на площади без снега, а город просто заваливало. Понятно, что зрители, выглядывая за окно, недоумевали".

Сейчас поздравления президента и председателя парламента, который поздравляет до президента, тщательно хронометрируют, чтобы совпадение с боем курантов было идеальным. Но в прежние времена не обходилось без казусов.

"Однажды мы решили поэкспериментировать и дать выступление президента в прямом эфире, но пожалели об этом, — вспоминает Кулумбегов. — Поздравительный эфир вышел за рамки полуночи. За окном уже стреляли. Надо сказать, что в тот год празднование еще сопровождалось стрельбой из разного вида оружия. И вот уже вовсю грохочет канонада, а президент говорит: "Осталось несколько минут до наступления Нового года". С тех пор поздравление даем только в записи".

Другие страны

Новогоднее обращение лидера Армении много лет записывалось в резиденции президента. Но в конце 2018 года Никол Пашинян (на тот момент и. о. премьер-министра) изменил традиции. Поздравление Пашиняна было сделано в премьерском особняке, в окружении семьи - жены и трех дочерей. В этом году Армению снова ждет нововведение: в 23.45 на площади Республики премьер-министр Никол Пашинян обратится к народу с новогодним посланием в прямом эфире.

В Казахстане сограждан впервые поздравит новый президент Касым-Жомарт Токаев. Поздравление традиционно произносится на двух языках – казахском и русском. В годы президентства Нурсултан Назарбаев в конце речи брал бокал шампанского. В столице Казахстана обращение главы государства транслируется на больших экранах на улицах города.

В Беларуси уже почти четверть века жителей страны поздравляет с праздником президент Александр Лукашенко. Дольше всего Александр Григорьевич выступал накануне 2008 года – 7 минут 54 секунды. Самая короткая речь была произнесена в преддверии 2018-го – 5 минут 33 секунды.