Приятный подарок на Новый год: генконсул РУ в Петербурге о своем назначении

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Алишер Бабаев, которого 31 декабря назначили генеральным консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге, в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан поделился эмоциями от назначения.
По словам Алишера Бабаева, сейчас он и другие сотрудники консульства выявляют проблемы, которые есть у его соотечественников в Санкт-Петербурге. После этого они будут их поэтапно решать.
“Сейчас задач, как вы знаете, много нужно решать проблемы, которые беспокоят соотечественников. Например, есть сложности у людей, приехавших в Санкт-Петербурге на заработки. После моего назначения мы надеемся на плодотворное сотрудничество, будем укреплять двухсторонние отношения”, — пояснил Алишер Бабаев.
Он добавил, что не ожидал столь быстрого назначения.
Алишер Бабаев пришел на пост исполняющего обязанности генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге всего за неделю до выборов в Законодательную палату страны, которые состоялись 22 декабря. Избирательный участок для узбекистанцев открыли и в городе на Неве.
До Алишера Бабаева обязанности генконсула страны в Санкт-Петербурге исполнял Зафар Абдурахманов. А до него должность занимал Джахонгир Иргашев.