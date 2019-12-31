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Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается генеральное консульство Узбекистана в России.

Приятный подарок на Новый год: генконсул РУ в Петербурге о своем назначении

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191231/13146235/Priyatnyy-podarok-na-Novyy-god-genkonsul-RU-v-Peterburge-o-svoem-naznachenii.html

Новым руководителем генконсульства Узбекистана в Санкт-Петербурге назначен Алишер Бабаев. На должность и.о. консула он перешел в середине декабря этого года.

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Алишер Бабаев, которого 31 декабря назначили генеральным консулом Узбекистана в Санкт-Петербурге, в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан поделился эмоциями от назначения.

По словам Алишера Бабаева, сейчас он и другие сотрудники консульства выявляют проблемы, которые есть у его соотечественников в Санкт-Петербурге. После этого они будут их поэтапно решать.

“Сейчас задач, как вы знаете, много нужно решать проблемы, которые беспокоят соотечественников. Например, есть сложности у людей, приехавших в Санкт-Петербурге на заработки. После моего назначения мы надеемся на плодотворное сотрудничество, будем укреплять двухсторонние отношения”, — пояснил Алишер Бабаев.

Он добавил, что не ожидал столь быстрого назначения.

Здание по адресу 4-я Красноармейская улица дом 4А в Санкт-Петербурге, где располагается генеральное консульство Узбекистана в России.
© Sputnik / Александр Гальперин
Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге
“Честно говоря, такого быстрого назначения я не ожидал. Думал, что попозже будет, скорее всего. Это стало приятным подарком на Новый год”, — признался консул.

Алишер Бабаев пришел на пост исполняющего обязанности генерального консула Республики Узбекистан в Санкт-Петербурге всего за неделю до выборов в Законодательную палату страны, которые состоялись 22 декабря. Избирательный участок для узбекистанцев открыли и в городе на Неве.

До Алишера Бабаева обязанности генконсула страны в Санкт-Петербурге исполнял Зафар Абдурахманов. А до него должность занимал Джахонгир Иргашев.

Теги:
Санкт-Петербург, консульство, Узбекистан



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