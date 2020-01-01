Дети тоже серьезно подготовились к встрече гостей и подготовили концертную программу: танцы и песни в их исполнении не оставил равнодушным ни родителей, ни гостей мероприятия.

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Осуществить новогоднюю мечту воспитанников детского дома-интерната для детей инвалидов в Алмазарском районе решили сотрудники Управления миграции и оформления гражданства, пишет ГУВД Ташкента.

"Сказочные герои, песни, игры – дети окунулись в поистине волшебный мир", - говорится в сообщении.

Дети тоже серьезно подготовились к встрече гостей и подготовили концертную программу: танцы и песни в их исполнении не оставил равнодушным ни родителей, ни гостей мероприятия.

ГУВД Ташкента Сотрудники оформления миграции Ташкента поздравили детей из дома-интерната

В завершение мероприятия детей пригласили за праздничный стол с разнообразными сладостями и угощениями. Благодаря стараниям сотрудников ГУВД, этот день был наполнен задорным детским смехом и песнями.

ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга >>

Напомним, в канун Нового года сотрудники ГУВД Ташкента осуществили новогодние желания детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.