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Сотрудники оформления миграции Ташкента поздравили детей из дома-интерната

Сотрудники оформления миграции Ташкента поздравили детей из дома-интерната

ГУВД Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200101/13148026/Sotrudniki-oformleniya-migratsii-Tashkenta-pozdravili-detey-iz-doma-internata.html

Дети тоже серьезно подготовились к встрече гостей и подготовили концертную программу: танцы и песни в их исполнении не оставил равнодушным ни родителей, ни гостей мероприятия. 

ТАШКЕНТ, 1 янв - Sputnik. Осуществить новогоднюю мечту воспитанников детского дома-интерната для детей инвалидов в Алмазарском районе решили сотрудники Управления миграции и оформления гражданства, пишет ГУВД Ташкента.

"Сказочные герои, песни, игры – дети окунулись в поистине волшебный мир", - говорится в сообщении.

Дети тоже серьезно подготовились к встрече гостей и подготовили концертную программу: танцы и песни в их исполнении не оставил равнодушным ни родителей, ни гостей мероприятия. 

Сотрудники оформления миграции Ташкента поздравили детей из дома-интерната
ГУВД Ташкента
Сотрудники оформления миграции Ташкента поздравили детей из дома-интерната

В завершение мероприятия детей пригласили за праздничный стол с разнообразными сладостями и угощениями. Благодаря стараниям сотрудников ГУВД, этот день был наполнен задорным детским смехом и песнями.

ГУВД Ташкента поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении долга >>

Напомним, в канун Нового года сотрудники ГУВД Ташкента осуществили новогодние желания детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В этом году за успехи в школе и другие положительные достижения 9 детей получили Президентские подарки, 73 ребенка подарки от имени руководства ГУВД.

Теги:
новый год, Новый год, новогодние праздники, праздник, подарки, подарок, дети, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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