В первый день нового года в Узбекистане родилось больше тысячи детей

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области. Также по рейтингу новорожденных завершают тройку Ферганская и Кашкадарьинская области.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В первый день нового года, 1 января 2020 года, по состоянию 19:00 часов в Узбекистане родилось 1 442 ребенка, сообщает УзА.

"Из них 572 мальчики, а 539 девочки, больше всего новорожденных зарегистрировано в Самаркандской области (141)", - говорится в сообщении.

Также по рейтингу новорожденных завершают тройку Ферганская и Кашкадарьинская области — 137 и 134 соответственно. 4 из новорожденных — близнецы. В данное время врачи всем им оказывают квалифицированную медицинскую помощь по определенным стандартам.

В республике во время этих выходных дней в честь праздника помимо существующих в системе Министерства здравоохранения 2 351 амбулаторно-поликлиническом учреждении, всех больниц районных, областных и республиканского уровней, учреждений экстренной медицинской помощи, научно-практических медицинских центров и их региональных филиалов, клиник медицинских высших образовательных учреждений, в существующих в стране 218 родильных комплексах тоже медработники обслуживают население на основе дежурства.

В Узбекистане частным медучреждениям разрешили принимать роды >>

В последних непрерывно работает около 230 бригад дежурных акушеров.