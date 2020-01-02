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В Узбекистане инспектору ДПС без бодикамеры можно не предъявлять документы

ИИББ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200102/13149026/V-Uzbekistane-inspektoru-DPS-bez-bodikamery-mozhno-ne-predyavlyat-dokumenty.html

Кроме того, водитель может фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Узбекистане, начиная с 1 января, водители имеют право не представлять документы сотруднику ДПС, который осуществляет службу без мобильной видеокамеры, пишет Uznews.

"Согласно внесенным изменениям в Положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров №975 от 1 декабря 2018 года, водитель имеет право не представлять документы сотруднику ДПС, осуществляющему службу без мобильной видеокамеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель может фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства (за исключением случаев прохождения службы сотрудником ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото и видеосъемки).

В республике всех дорожных инспекторов снабдят планшетами и видеорегистраторами >>

Напомним, в декабре в Узбекистане всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами. 

До 1 января 2021 года инспекторам профилактики, обеспечивающим безопасность на транспортных объектах, были выданы мобильные видеорегистраторы и планшеты, в которых загружена информация о лицах, находящихся в розыске.

Теги:
закон, ДПС, ДПС, ППС, Узбекистан, Узбекистан



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