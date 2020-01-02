В Узбекистане инспектору ДПС без бодикамеры можно не предъявлять документы

Кроме того, водитель может фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства.

ТАШКЕНТ, 2 янв - Sputnik. В Узбекистане, начиная с 1 января, водители имеют право не представлять документы сотруднику ДПС, который осуществляет службу без мобильной видеокамеры, пишет Uznews.

"Согласно внесенным изменениям в Положение, утвержденное постановлением Кабинета Министров №975 от 1 декабря 2018 года, водитель имеет право не представлять документы сотруднику ДПС, осуществляющему службу без мобильной видеокамеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, водитель может фиксировать взаимоотношения с сотрудником ДПС на принадлежащие ему соответствующие аудио-, фото- и видеоустройства (за исключением случаев прохождения службы сотрудником ДПС на территории, где имеется знак о запрете фото и видеосъемки).

В республике всех дорожных инспекторов снабдят планшетами и видеорегистраторами >>

Напомним, в декабре в Узбекистане всех инспекторов, обеспечивающих безопасность на объектах транспорта, обеспечат планшетами и видеорегистраторами.

До 1 января 2021 года инспекторам профилактики, обеспечивающим безопасность на транспортных объектах, были выданы мобильные видеорегистраторы и планшеты, в которых загружена информация о лицах, находящихся в розыске.