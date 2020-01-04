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Миллиардер Алишер Усманов

Алишер Усманов впервые рассказал, кто станет его наследником

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200104/13159020/Alisher-Usmanov-vpervye-rasskazal-kto-stanet-ego-naslednikom.html

По его словам, жизнь не вечна, и если ты что-то получил от судьбы, то должен этим поделиться с теми, кто помог тебе на жизненном пути.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете The Financial Times, кому перейдет его состояние после смерти.

Алишер Усманов
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Во время беседы журналист поинтересовался, как Усманов будет решать вопрос преемственности.

В ответ бизнесмен заявил, что "жизнь не вечна", и "если ты получил что-то от судьбы, то обязан этим поделиться".

Усманов отметил, что ему на пути помогали многие люди, поэтому отдать свои акции он хотел бы своей семье и топ-менеджерам.

По его словам, 50% нажитого состояния досталось бы родным, 50% - сотрудникам, которые, по его мнению, этого заслуживают. Миллиардер отметил, что на долю в капитале смогут претендовать те, кто сегодня занимает ключевые посты в его компаниях.

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Алишер Усманов является основателем и основным акционером компании USM Holdings. Также он занимает девятое место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

На сегодняшний день состояние Усманова оценивается в 12,6 миллиарда долларов.

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Теги:
Алишер Усманов



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