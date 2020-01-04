В Узбекистане встретили первого гражданина Китая, прибывшего по безвизовому режиму

Согласно указу, с 1 января 2020 года для граждан КНР и Гонконга установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан сроком не более семи дней.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В аэропорту Ташкента встретили граждан Китая, прибывших в Узбекистан по безвизовому режиму. Первым гостем столицы стала директор крупной компании и будущий инвестор Ли Джи Лин, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма.

"Я приехала в Узбекистан по бизнес туризму, услышав о масштабных изменениях, происходящих во всех сферах в последние годы, но я не ожидала, что меня так красиво встретят.<…> Сегодня китайцы много путешествуют. В прошлом году 120 миллионов китайцев путешествовали по всему миру. Введение безвизового режима, конечно же, стало хорошей новостью. Я думаю, что отныне в Узбекистан будут приезжать много китайцев", - сказала она.

Представители Госкомтуризма приятно удивили китайскую предпринимательницу, вручив ей цветы и подарок.

Встреча Ли Джи Лин - первой гостьи из Китая, прибывшей по безвизовому режиму Пресс-служба Госкомтуризма

Встреча Ли Джи Лин - первой гостьи из Китая, прибывшей по безвизовому режиму Пресс-служба Госкомтуризма 1 / 2 Пресс-служба Госкомтуризма Встреча Ли Джи Лин - первой гостьи из Китая, прибывшей по безвизовому режиму

Возможность безвизового въезда в Узбекистан на срок до семи дней граждане Китая и Гонконга получили с 1 января 2020 года, согласно указу главы государства.