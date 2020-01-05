В Ташкенте впервые прошел форум выпускников фонда "Умид"

Фонд "Эл-юрт умиди" при Агентстве развития государственной службы был создан осенью 2018 года по инициативе президента Узбекистана для поддержки и образования талантливой молодежи за рубежом.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана впервые состоялась конференция выпускников фонда "Эл-юрт умиди". Мероприятие проходило под девизом "Обновляемому Узбекистану – новое поколение кадров", сообщают организаторы.

На мероприятие съехалось более 300 выпускников "Умид" из 18 стран мира, в том числе из США, Великобритании, Германии, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи и других стран.

Основная цель конференции — создание площадки для регулярного общения выпускников фонда "Умид", который призван не только помогать в получении образования за рубежом, но и создавать комфортные условия для трудоустройства и развития специалистов на родине.

"Глубинные реформы, которые переживает Узбекистан, требуют наличия профессионалов высокого уровня для их успешной реализации, – отметил советник президента Узбекистана Шерзод Кудбиев. – Именно поэтому глава государства выступил с идеей проведения такого мероприятия. В своё время "Умид" дал путёвку в жизнь сотням перспективных и талантливых юношей и девушек, а сегодня государство готово предложить им все возможности для раскрытия своего высочайшего экспертного потенциала".

Пресс-служба Форума Umid Reunion 2.020 Советник президента Узбекистана Шерзод Кудбиев

Фонд "Эл-юрт умиди" существенно расширил границы стипендиальных программ и их целевые ориентиры: если в 2018 году по четырем образовательным программам на учебу в зарубежные вузы было отправлено 375 человек, то в 2019-м число стипендиатов достигло 605, а в наступившем году программы Фонда охватят около 1000 человек.

Одна из задач конференции — привлечь как можно больше выпускников "Умид" к реализации реформ в современном Узбекистане.

Примечательно, что более 83% стипендиатов первой волны имеют дипломы именно в области экономики, правоведения и социальной сферы, что особенно актуально для развивающейся республики.

Пресс-служба Форума Umid Reunion 2.020 Конференция Umid Reunion 2.020

Участники пленарного заседания выступили с докладами. Среди ораторов - министр юстиции Русланбек Давлетов, министр народного образования Шерзод Шерматов, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов, министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев, первый заместитель председателя Совета министров Республики Каракалпакстан Юсупбек Казбеков, заместитель хокима Бухарской области Ризо Асадов и другие.

"Обсуждение вопросов дальнейшего повышения эффективности кадрового обеспечения проводимых в стране реформ в сфере государственного управления, создания достойных условий для привлечения на государственную службу профессиональных, компетентных и патриотически настроенных кадров, в том числе из числа соотечественников и "умидовцев", проживающих за рубежом, составит важнейшую содержательную часть проводимого мероприятия", — отметил Руслан Давлетов.

В свою очередь Шерзод Шерматов заметил что фонд "Умид" сыграл важнейшую роль в становлении многих людей, получивших образование в лучших вузах мира, после чего они смогли применить свои знания и навыки в Узбекистане.

Пресс-служба Форума Umid Reunion 2.020 Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов

"Главное – чтобы они поверили в то, что могут быть полезны стране в этот непростой период коренных преобразований. Я сам готов предложить ключевые позиции в Министерстве народного образования тем, кто может и готов трудиться во благо республики. Очень хотелось бы, чтобы Umid Reunion 2.020 принёс конкретные ощутимые результаты", — заключил Шерматов.

В ходе конференции прошли дискуссии сразу по нескольким направлениям, в том числе "Демократические обновления и модернизация страны", "Образование – главный драйвер в сфере социального развития", "Усиление инвестиционного климата – в центре экономических реформ", "Стратегия и приоритеты инновационного развития страны" и "Внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве".

Организаторы встречи надеются, что итогом Umid Reunion 2.020 станет создание своеобразного клуба профессионалов, готовых так или иначе содействовать правильному ходу преобразований страны и общества, оставаясь при этом за рубежом.