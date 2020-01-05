В Ташкенте впервые прошел форум выпускников фонда "Умид"

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В столице Узбекистана впервые состоялась конференция выпускников фонда "Эл-юрт умиди". Мероприятие проходило под девизом "Обновляемому Узбекистану – новое поколение кадров", сообщают организаторы.
На мероприятие съехалось более 300 выпускников "Умид" из 18 стран мира, в том числе из США, Великобритании, Германии, Канады, Японии, Австралии, Южной Кореи и других стран.
Основная цель конференции — создание площадки для регулярного общения выпускников фонда "Умид", который призван не только помогать в получении образования за рубежом, но и создавать комфортные условия для трудоустройства и развития специалистов на родине.
"Глубинные реформы, которые переживает Узбекистан, требуют наличия профессионалов высокого уровня для их успешной реализации, – отметил советник президента Узбекистана Шерзод Кудбиев. – Именно поэтому глава государства выступил с идеей проведения такого мероприятия. В своё время "Умид" дал путёвку в жизнь сотням перспективных и талантливых юношей и девушек, а сегодня государство готово предложить им все возможности для раскрытия своего высочайшего экспертного потенциала".
Одна из задач конференции — привлечь как можно больше выпускников "Умид" к реализации реформ в современном Узбекистане.
Примечательно, что более 83% стипендиатов первой волны имеют дипломы именно в области экономики, правоведения и социальной сферы, что особенно актуально для развивающейся республики.
В свою очередь Шерзод Шерматов заметил что фонд "Умид" сыграл важнейшую роль в становлении многих людей, получивших образование в лучших вузах мира, после чего они смогли применить свои знания и навыки в Узбекистане.
"Главное – чтобы они поверили в то, что могут быть полезны стране в этот непростой период коренных преобразований. Я сам готов предложить ключевые позиции в Министерстве народного образования тем, кто может и готов трудиться во благо республики. Очень хотелось бы, чтобы Umid Reunion 2.020 принёс конкретные ощутимые результаты", — заключил Шерматов.
Организаторы встречи надеются, что итогом Umid Reunion 2.020 станет создание своеобразного клуба профессионалов, готовых так или иначе содействовать правильному ходу преобразований страны и общества, оставаясь при этом за рубежом.