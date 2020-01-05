Дозвониться в экстренную службу теперь можно по короткому номеру

Все короткие номера экстренных служб в Ташкенте - 101, 102, 103, 104, 1050, 1055 - будут объединены в едином центре, планируется также организовать работу в рамках единой службы по короткому номеру "112".

ТАШКЕНТ, 5 янв - Sputnik. В 2019-2023 годах в Узбекистане намечено поэтапное внедрение проекта "Безопасный город" во всех регионах республики, сообщает пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций страны.

Sara D. Davis / AP Images for UNC Health Care В Узбекистане появится экстренная служба для глухих

На первом этапе в 2019-2020 годах в Ташкенте проводится работа по созданию единой технологической платформы проекта "Безопасный город" с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Исходя из этого, все короткие номера экстренных служб в Ташкенте - 101, 102, 103, 104, 1050, 1055 - будут объединены в едином центре, планируется также организовать работу в рамках единой службы по короткому номеру "112".

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности на объектах социальной сферы, культуры, туризма, вокзалах и рынках будет установлено более 50 тысяч камер наблюдения, а общая база данных составит более 20 миллионов единиц, также создадут интеллектуальную поисковую систему.

На более чем 500 перекрестках будет организована современная сеть управления дорожным движением, внедрена услуга "умной" автостоянки.

Также разработают электронную цифровую карту с включенными кадастровыми данными, с помощью которой будут созданы возможности быстрого реагирования на незаконные сооружения.

Вместе с тем запланировано создать единую систему мониторинга и контроля за состоянием экологии окружающей среды в городе, она будет интегрирована в ситуационный центр.

Предусматривается организация учебного центра по повышению квалификации сотрудников службы оперативного дежурства и технических специалистов, а также лаборатории для обеспечения бесперебойной работы системы.