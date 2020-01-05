Одногруппница села за первую парту просто для того, чтобы примелькаться преподавателю. В офисе и рабочем чате обсуждают не дела, а личную жизнь и последние сплетни. Начальник дает задание без четкого ТЗ, а на следующий день забывает свои же решения. Знакомо?
Какие признаки отличают токсичных коллег?
"Успех мой, провал – наш". Как вычислить и обезвредить токсичного коллегу?
/
Как понять, что вместо работы они только имитируют бурную деятельность?
Чем такие коллеги вредны для коллектива? Как лучше всего вести себя с ними?
А вдруг я сам превращусь в токсичного коллегу и не замечу этого? Разбирались Маша, Лина и Игорь в эпизоде подкаста "ЯсноПонятно".
Наибольшее количество депутатов - представители науки, образования - их более 21 % от общего числа избранных парламентариев. На втором месте специалисты экономической, банковской и сферы - чуть более 15 %.