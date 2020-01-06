Жительница Бухары с трудом вернула деньги, отданные застройщику

Жительница Бухары передала застройщику деньги за квартиру в доме, который он должен построить, но строительство затянулось и женщина решила больше не иметь дело с этим застройщиком.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Специалисты Общества защиты прав потребителей в Бухаре помогли вернуть крупную сумму денег местной жительнице, заплатившей застройщику за квартиру в новостройке.

Как сообщили редакции Sputnik Узбекистан, речь идет о 90 миллионах сумов (порядка 9 500 долларов США).

"Жительница Бухары Зулайхо Рузиева обратилась к нам с устным заявлением в начале декабря 2019 года. Она сообщила, что передала застройщику деньги наличными за квартиру в доме, который он должен построить", - рассказывает представитель Общества Собира Найимова.

Строительство затягивалось женщина решила больше не иметь дело с этим застройщиком. Многократные заявления с просьбой вернуть деньги не увенчались успехом и Рузиева обратилась в Общество защиты прав потребителей.

Sputnik Жительница Бухары вернула деньги, отданные застройщику

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Ситуация усугублялась и тем, что письменного договора между потребителем и застройщиком составлено не было. Задаток женщина отдавала на свой страх и риск. Несмотря на это обстоятельство, после вмешательства специалистов Общества, конфликт удалось разрешить мирным путем.