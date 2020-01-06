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Девушка закрывает лицо руками

Женщинам будут выдавать защитный ордер - постановление

© CC0 / Unsplash / Melanie Wasser
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200106/13169572/Zhenschinam-budut-vydavat-zaschitnyy-order---postanovlenie.html

Защитный ордер обеспечивает запрет на контакты между насильником и пострадавшей и нахождение в одном помещении. Органы внутренних дел могут вынести решение о возмещении обидчиком расходов на лечение и медицинскую помощь.

ТАШКЕНТ, 6 янв - Sputnik. Кабмин утвердил положение о порядке выдачи защитного ордера женщинам, страдающим от насилия. А лица, которые совершили насильственные действия или склонны к этому, пройдут специальные программы, призванные исправить их поведение.

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В органы внутренних дел может обратиться с заявлением и сама пострадавшая, и любой другой человек. Основанием для выдачи защитного ордера могут быть и результаты расследования происшествия компетентными органами, и информация, распространенная в СМИ или в соцсетях.

Если пострадавшая не достигла 18 лет, то заявление рассматривается в присутствии ее законного представителя или органа опеки.

Согласно порядку, инспектор по профилактике правонарушений ОВД в течение 30 дней выдает защитный ордер – документ имеет серию и номер. Копия ордера передается лицу, совершившему насилие или давление.

© ГУВД г. Ташкента.
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Защитный ордер обеспечивает запрет на контакты между насильником и пострадавшей и нахождение в одном помещении. Органы внутренних дел могут вынести решение о возмещении обидчиком расходов на лечение и медицинскую помощь, а также нанесенного материального ущерба.

В течение срока действия защитного ордера представитель ОВД осуществляет постоянную профилактическую работу с лицом, оказавшим насилие.

К работе по профилактике и контролю привлекаются и органы труда, образовательные учреждения, органы здравоохранения, региональные подразделения Комитета женщин, а также местного самоуправления граждан.

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Среди основных задач исправительной программы: профилактика случаев проявления насилия по отношению к женщинам, устранение причин и условий, которые способствуют возникновению случаев насилия выявление и исправление латентной (скрытой) формы насилия, проведение индивидуальной разъяснительной (или в форме групп) работы с лицами, совершившими насилие и другие.

Теги:
защита прав человека, Комитет женщин Узбекистана, насилие в семье, насилие



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