Эстонский журналист сравнил ситуацию вокруг Sputnik с убийством Сулеймани

По мнению Тоомаса Сильдама, ситуация вокруг агентства не столь однозначна, как ее презентует Департамент полиции и погранохраны Эстонии.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Политический обозреватель Эстонского общественно-правого телерадиовещания (ERR) Тоомас Сильдам сравнил закрытие эстонского офиса росcийского агентства Sputnik с авиаударом США по Ирану, в результате которого был убит генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщается на сайте Sputnik Эстония, который с 1 января перешел на работу в чрезвычайном режиме.

Тоомас Сильдам отметил, что гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев находится под действием европейских санкций, однако это не мешает Sputnik работать в других странах ЕС.

"Эстонские власти трактуют ситуацию так: если Киселев находится под санкциями, значит, все те, кто на него работают, должны свою деятельность прекратить. Но я очень хорошо понимаю: по сути это такой же спор, который возник вокруг США, которые нанесли в Багдаде ракетный удар по иранскому генералу. Некоторые говорят, что было нарушение международного права, некоторые же уверяют, что действия Америки — это ее самооборона. То же самое и с Киселевым. Мы видим, что в некоторых странах Sputnik работает спокойно", — сказал Сильдам в прямом эфире передачи "Кофе+" на телеканале ETV+.

По словам журналиста, влияние агентства на эстонское общество невелико: "если считать его рупором пропаганды, то это очень слабый рупор".

Сильдам также отметил, что российские власти в ответ могут, например, лишить аккредитаций работающих в Москве эстонских журналистов. Он выразил надежду, что этого не произойдет.

Сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией с 1 января 2020 года из-за угроз Таллина начать уголовное преследование по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы. Свои действия власти Эстонии обосновали санкциями, введенными ЕС 17 марта 2014 года против некоторых граждан и юридических лиц на фоне событий на Украине. При этом ограничительные меры введены не в отношении МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.

МИА "Россия сегодня" призвало все международные и европейские организации обозначить позицию относительно действий властей Эстонии. В частности, редакция агентства обратилась к ООН, ЕС, ОБСЕ, Европарламенту и "Репортерам без границ".