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В ГУВД г. Ташкента состоялось совещание, посвященное вопросам работы кадровой службы и воспитания личного состава

Наказание неизбежно: ГУВД Ташкента борется с нарушениями служебной дисциплины

ГУВД г. Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200109/13179837/Nakazanie-neizbezhno-GUVD-Tashkenta-boretsya-s-narusheniyami-sluzhebnoy-distsipliny.html

Сотрудников правоохранительных органов призвали неукоснительно соблюдать законность, всегда следить за общественным порядком и не допускать грубого отношения к гражданам.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. В Главном управлении внутренних дел (ГУВД) Ташкента обсудили вопросы борьбы с нарушениями служебной дисциплины и законности среди сотрудников ведомства. Совещание провели замминистра внутренних дел — начальник Главного управления кадров МВД Узбекистана Рустам Хатамов и замглавы МВД — начальник столичного ГУВД Рустам Джураев.

На встрече, в которой приняли участие руководители районных УКД ОВД, а также служб и подразделений ГУВД, приводились примеры нарушения служебной дисциплины и законности со стороны сотрудников Главного управления внутренних дел Ташкента.

"За нарушение служебной дисциплины и законности 8 сотрудников были освобождены от занимаемых должностей, 7 уволены из органов внутренних дел, четверым объявлен строгий выговор, 8 получили выговор, 2 — строгое предупреждение, материалы по 11 сотрудникам вынесены на обсуждение дисциплинарного совета", — говорится в публикации.

Для устранения недостатков было поручено повысить качество воспитательной работы с личным составом и выработать меры повышения эффективности занятий по служебной и профессиональной подготовке.

Рустам Хатамов призвал собравшихся неукоснительно соблюдать законность, изучать новшества в законодательстве, приказы министра внутренних дел и другие ведомственные нормативные акты, всегда следить за общественным порядком.

На совещании были "определены меры по дальнейшему повышению эффективности воспитательно-профилактической работы с сотрудниками, укреплению служебной дисциплины".

Теги:
увольнение, Узбекистан, Ташкент, ГУВД Ташкента



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