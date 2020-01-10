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Плов

"Индекс плова": где главное национальное блюдо стоит дешевле всего

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200110/13186712/Goskomstat-sobral-dannye-so-vsekh-regionov-i-sostavil-Indeks-plova.html

При подсчете стоимости одной порции национального блюда учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара и другие факторы.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Впервые в Узбекистане объявили "Индекс плова". Данные о самом популярном национальном блюде подготовили в Госкомстате. Для этого специалисты ведомства собрали сведения с пунктов общественного питания, где готовят это кушанье, в частности, "Центров плова" по все республике.

Фото: издание "Татарстан"
В Самаркандской области проходит кулинарный чемпионат плова

Выяснили сколько и каких продуктов требуется для приготовления блюда в "Центрах плова":
- растительное масло (300 г);
- лук (300 г);
- говядина (700 г);
- морковь (1 кг);
- рис (1 кг);
- горох (100 г);
- кишмиш (50 г);
- приправы (10 г);
- соль (5-10 г).

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Также специалисты проанализировали цены порции готового плова в разных регионах. Так, самая высокая цена национального блюда зафиксирована в Самарканде - 20 тыс. сумов (чуть более $2), а самая низкая - в Сурхандарье: 11,5 тыс. сумов ($1,2).

При подсчете стоимости одной порции восточного кушанья учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара, сезон и другие факторы. "Индекс плова" Госкомстат обещает публиковать регулярно.

Теги:
Узбекистан, рейтинг, Госкомстат, плов



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