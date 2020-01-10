"Индекс плова": где главное национальное блюдо стоит дешевле всего

При подсчете стоимости одной порции национального блюда учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара и другие факторы.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Впервые в Узбекистане объявили "Индекс плова". Данные о самом популярном национальном блюде подготовили в Госкомстате. Для этого специалисты ведомства собрали сведения с пунктов общественного питания, где готовят это кушанье, в частности, "Центров плова" по все республике.

Выяснили сколько и каких продуктов требуется для приготовления блюда в "Центрах плова":

- растительное масло (300 г);

- лук (300 г);

- говядина (700 г);

- морковь (1 кг);

- рис (1 кг);

- горох (100 г);

- кишмиш (50 г);

- приправы (10 г);

- соль (5-10 г).

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Также специалисты проанализировали цены порции готового плова в разных регионах. Так, самая высокая цена национального блюда зафиксирована в Самарканде - 20 тыс. сумов (чуть более $2), а самая низкая - в Сурхандарье: 11,5 тыс. сумов ($1,2).

При подсчете стоимости одной порции восточного кушанья учитывались расходы на приготовление плова в регионах, мастерство повара, сезон и другие факторы. "Индекс плова" Госкомстат обещает публиковать регулярно.