Узбекские школьники померятся знаниями со сверстниками из-за рубежа

В команде не более 7 человек: 3 ученика соревнуются с ровесниками в математических знаниях и по 2 - в остальных дисциплинах. Сопровождают ребят педагоги.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сборная узбекских школьников в эти дни принимает участие в XVI Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

Для справки: Международная Жаутыковская олимпиада (IZHO) - ежегодное интеллектуальное соревнование для учащихся 10-11-х классов по информатике, физике и математике. В олимпиаде принимают участие представители более 15 стран. Международная Жаутыковская олимпиада школьников проходит с 2005 года в г. Алматы (Казахстан).

В команде не более 7 человек: 3 ученика соревнуются со сверстниками в математических знаниях и по 2 - в остальных дисциплинах. Сопровождают ребят педагоги.

С 2006 по 2019 годы школьники Узбекистана выиграли более 50 наград на этом интеллектуальном первенстве.

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В частности, в прошлом году ребята привезли из Алматы 11 медалей Международной Жаутыковской олимпиады (1 золотую, 3 серебряных и 7 бронзовых медалей).