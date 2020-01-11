В ГУВД разъяснили порядок выдачи охранного ордера жертвам насилия

Замначальника управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, инспектор по вопросам женщин майор Максуда Хужаназарова рассказала, как можно сообщить о насилии или притеснении и как получить охранный ордер.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Узбекистане существует система всесторонней защиты женщин от притеснения и насилия. Пострадавшие не только могут позвонить по круглосуточному бесплатному телефону доверия – 1169 (действует на всей территории республики), но и получить охранный ордер, позволяющий получить государственную защиту от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие.

Как оформить охранный ордер?

"Данный ордер выдается на основании обращения пострадавшей или информации, поступившей от физических или юридических лиц, в том числе распространяемая в СМИ или социальных сетях. Основанием могут быть: непосредственное выявление случаев или даже попытки насилия или притеснения уполномоченными органами и организациями, а также материалы, полученные от государственных органов и других организаций. Выдать охранный ордер может инспектор профилактики", - рассказала Максуда Хужаназарова.

Информация о жертвах притеснения и насилия поступает в дежурную часть органов внутренних дел, откуда незамедлительно направляется соответствующим инспекторам профилактики. Инспектор, в свою очередь, обязан в течение 24 часов изучить поступившее обращение или информацию, провести беседу с лицом, совершившим насилие, ознакомиться с условиями его проживания, мотивами и принять меры по социальной реабилитации насильника.

"По итогам этих действий инспектор при подтверждении факта насилия или притеснения оформляет ордер и с согласия пострадавшей оповещает об этом органы самоуправления граждан и другие органы, защищающие жертв насилия. Если факт насилия не подтвердился, то с участием председателя махаллинского схода граждан, специалиста по работе с женщинами составляется акт, где указывается, что в ходе проверки факт не нашел подтверждения", - отметила Хужаназарова.

Если при изучении дела будут выявлены признаки преступления, инспектор профилактики направляет материалы в правоохранительные ордены (одновременно с рассмотрением вопроса о выдаче ордера).

На какой срок выдается ордер и можно ли его продлить?

Охранный ордер выдается на 30 дней. Если в течение указанного срока опасность не устранится, то пострадавшая может продлить его еще на месяц.

Что предусматривает охранный ордер?

Охранный ордер предусматривает запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается их косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.

Также ордер может обязать злоумышленника компенсировать моральный ущерб, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.