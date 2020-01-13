Узбекистан готовится отметить День защитников Родины

Основное праздничное мероприятие пройдет 14 января с 16.00 до 18.00 во Дворце "Дружбы народов". Вечером того же дня состоится торжественный вечер в доме приемов "Навруз".

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Завтра, как сообщает издание "Самаркандский вестник", на площади "Куксарой", в честь 14 января - Дня защитников Родины - пройдут парад и демонстрация военной техники.

Как мы уже сообщали, программа празднования рассчитана на несколько дней. В частности, запланированы тематический фестиваль, церемонии передачи квартир семьям военных, марафон, сообщили в пресс-службе хокимията города.

Основное праздничное мероприятие пройдет 14 января с 16.00 до 18.00 во Дворце "Дружбы народов". Вечером того же дня (с 18.00 до 20.00) состоится торжественный вечер в доме приемов "Навруз".

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День защитников Родины в Узбекистане отмечается как символ создания собственных вооруженных сил. Праздник установлен 14 января по решению Верховного совета республики от 29 декабря 1993 года.