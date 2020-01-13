Экс-глава "Тошшахартрансхизмат" назначен руководителем другого ведомства

Также сразу в трех организациях Государственного комитета Узбекистана по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру сменилось руководство.

ТАШКЕНТ, 13 янв - Sputnik. Бывший председатель правления АО "Тошшахартрансхизмат" Валиев Мохирходжа Камолходжа угли назначен директором Национального центра государственных кадастров, геодезии и картографии, сообщает информационное агентство УзА.

Кроме него, новые руководящие должности получили еще трое специалистов.

Имомкулов Уткир Хотамович занял пост директора Инспекции государственного геодезического надзора. До своего назначения Имомкулов работал врио директора Национального центра государственных кадастров, геодезии и картографии.

Муродов Журабек Норполотович получил должность директора Государственного картографо-геодезического фонда. До этого назначения Муродов занимал пост начальника учебного центра Национального центра государственных кадастров, геодезии и картографии.

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Бобомуродов Шухрат Мехрибонович стал директором Научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии. Ранее он руководил отделом по мониторингу земель и повышению плодородия почвы Управления по контролю за использованием и охраной земель Госкомгеодезкадастра.