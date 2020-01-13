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Телеканал RT запускает онлайн-курсы по журналистике

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200113/13209236/Telekanal-RT-zapustit-onlayn-kursy-po-zhurnalistike.html

Опытом со слушателями поделятся корреспонденты и продюсеры RT, авторы digital-проектов телеканала, а также представители мультимедийного агентства RUPTLY.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Российский международный многоязычный информационный телеканал RT приглашает начинающих журналистов, блогеров и операторов в свою онлайн-школу. 

С 2016 года "Школа RT" работала в очном режиме,  обучение в ней прошли уже более 200 человек из 20 стран.

© Sputnik / РИА Новости
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"Школа RT" выходит также в онлайн. Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара. Самые успешные слушатели "Школы" получат возможность пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Определять лучших будут наши спикеры и кураторы", — рассказала руководитель проекта Анна Ковтунова.

"Онлайн-школа RT" предлагает тренинги по направлениям "теле- и онлайн-журналистика", "новые медиа" и "съемка и постпродакшен". Опытом со слушателями поделятся корреспонденты и продюсеры RT, авторы digital-проектов телеканала, а также представители мультимедийного агентства RUPTLY.

Они расскажут, как удержать внимание зрителя, снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, создавать уникальный контент для соцсетей и придумывать веб-сериалы.

Участие в проекте RT бесплатное, набор слушателей проходит на конкурсной основе.

RT — это восемь новостных и документальных каналов, информационные онлайн-порталы на шести языках, а также глобальное мультимедийное агентство RUPTLY. Сто миллионов человек в 47 странах мира смотрят RT каждую неделю (Ipsos). RT — новостной телеканал №1 на YouTube с более чем 9,5 миллиарда просмотров. RT — единственный российский телеканал, семикратно номинированный на международную премию Emmy.

Теги:
RT, Россия, Образование, мастер-класс, журналисты, журналистика, телевидение



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