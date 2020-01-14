Шавкат Мирзиёев наградил военнослужащих Узбекистана

Представители правоохранительных органов и военнослужащие награждены за большие заслуги в усилении оборонной мощи и военно-технического потенциала страны.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в связи с 28-летием Вооруженных Сил республики Узбекистан и Днем защитников Родины, сообщает УзА.

В частности, один награжден орденом "Шон-шараф" I степени, 5 человек награждены орденом "Шон-шараф" II степени, еще 7 человек - орденом "Дўстлик", 7 человек - орденом "Мардлик", 21 человек - медалью "Жасорат", 36 человека - медалью "Содиқ хизматлари учун" и еще 35 человек - медалью "Шуҳрат"

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Представители правоохранительных органов и военнослужащие награждены за большие заслуги в усилении оборонной мощи и военно-технического потенциала страны, обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности Государственной границы, формировании профессиональной национальной армии, повышении престижа воинской службы, эффективную деятельность по укреплению мира, спокойствия и общественного порядка, защите прав, свобод и законных интересов граждан, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, достойный вклад в воспитание молодежи в духе преданности Родине, подготовку кадров, обладающих профессиональными навыками и мастерством.

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Напомним, сегодня, в честь Дня защитника Родины пройдет военный парад и показательные выступления военнослужащих в разных городах Узбекистана.