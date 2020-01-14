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Проведение лабораторных исследований

Центр радиотерапии построят в Ташкенте

ADALBERTO ROQUE / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200114/13213507/Tsentr-radioterapii-postroyat-v-Tashkente.html

Будут привлечены прямые иностранные инвестиции в размере 7,5 млн долларов США для строительства и оборудования Центра.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Постановлением Кабмина "Об организации Центра радиотерапии и позитронно-эмиссионной томографии" по предложению Минздрава, Министерства инвестиций и внешней торговли и хокимията города Ташкента будет создано совместное предприятие Tek grup saglik hizmetleri, которое займется лечением онкобольных, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Хокимият столицы выделит земельный участок, а Tek grup saglik hizmetleri примет на себя инвестиционные и социальные обязательства.

В частности, будут привлечены прямые иностранные инвестиции в размере 7,5 млн долларов США для строительства и оборудования Центра.

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Сдача объекта в эксплуатацию планируется в течение одного года. Центр в течение 8 лет должен бесплатно проводить полное лечение методом радиотерапии в месяц трех больных, подвергшихся онкологическому заболеванию, и проводить позитронно-эмиссионное томографическое обследование трех больных.

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В Узбекистане, как и во всем мире, отмечается рост онкологических заболеваний.

В 2017 году были определены приоритетные направления развития онкологической службы до 2021-го, основной целью которых является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения за счет снижения смертности от онкологических заболеваний.

Теги:
лечение онкологии, развлечение, лечение, рак, здоровье, медицинское обследование, медицинское оборудование, Медицина, онкология, Узбекистан, Узбекистан



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