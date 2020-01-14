Воздух под контроль: как Узбекистан борется за чистоту природы

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать интерактивную экологическую карту, с помощью которой все жители страны смогут оценивать состояние воздуха, земель и водоемов, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии по итогам прошедшего во вторник брифинга на тему "Дальнейшее совершенствование мониторинга загрязнения окружающей среды".
"Она поможет в режиме реального времени оценивать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, оперативно реагировать на возможные проблемы. Эти сведения будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны", — отметили в комитете.
Как рассказал на брифинге начальник Управления по координации и мониторингу за загрязнением окружающей среды Тулеген Абдугазиев, в настоящее время данные по разным направлениям собирают и анализируют Госкомэкологии, Узгидромет, Госкомгеологии, министерства водного хозяйства и здравоохранения, а также с недавних пор — Госкомлес.
"Однако информация о результатах из других ведомств периодически поступает в комитет с опозданием, что мешает своевременно контролировать положение дел и принимать необходимые меры. Также мониторинг ведется не на всех производствах", — отметил Абдугазиев.
Кроме того, в планах — создание системы постов автоматического контроля загрязнения воздуха по всей стране и включение в мониторинг мельчайших взвешенных твердых частиц.
"Будет внедрена и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов", — говорится в публикации.
Также намечено обновление материально-технической базы профильной службы Госкомэкологии. Уже в феврале 2019 года в его распоряжении появятся две мобильные лаборатории стоимостью около 750 тысяч долларов, которые помогут в автоматическом режиме анализировать состав воздуха.
Особое внимание на пятничном брифинге было уделено мониторингу выбросов предприятий цементной промышленности — они входят в число тех, что причиняют окружающей среде и здоровью людей наибольший вред. Основное загрязняющее вещество от них — пыль, в том числе мелкодисперсная.
Осенью прошлого года сотрудники Госкомэкологии и территориальных подразделений Минздрава и Узгидромета собрали пробы воздуха около 13 профильных предприятий.
По итогам изучения воздействия этих предприятий на окружающую среду Госкомэкологии разработал проект постановления кабмина "Об усилении экологического контроля над деятельностью предприятий по производству цемента". Если документ утвердят, все действующие в республике предприятия по производству цемента до 1 января 2022 года будут обязаны установить автоматические станции для отбора и анализа проб около источников загрязнения воздуха, а также стационарные пункты наблюдения — на прилегающих к ним территориях.