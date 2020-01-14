Воздух под контроль: как Узбекистан борется за чистоту природы

На брифинге во вторник журналистам рассказали, как выполняется постановление кабмина о совершенствовании системы мониторинга биосферы в республике.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется разработать интерактивную экологическую карту, с помощью которой все жители страны смогут оценивать состояние воздуха, земель и водоемов, сообщили в пресс-службе Госкомэкологии по итогам прошедшего во вторник брифинга на тему "Дальнейшее совершенствование мониторинга загрязнения окружающей среды".

Такую карту можно будет создать с появлением постоянного автоматизированного потока данных из разных регионов.

"Она поможет в режиме реального времени оценивать состояние атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, оперативно реагировать на возможные проблемы. Эти сведения будут доступны не только специалистам, но и всем жителям страны", — отметили в комитете.

Как рассказал на брифинге начальник Управления по координации и мониторингу за загрязнением окружающей среды Тулеген Абдугазиев, в настоящее время данные по разным направлениям собирают и анализируют Госкомэкологии, Узгидромет, Госкомгеологии, министерства водного хозяйства и здравоохранения, а также с недавних пор — Госкомлес.

"Однако информация о результатах из других ведомств периодически поступает в комитет с опозданием, что мешает своевременно контролировать положение дел и принимать необходимые меры. Также мониторинг ведется не на всех производствах", — отметил Абдугазиев.

В Госкомэкологии напомнили, что с 1 января 2021 года предприятия с высоким риском воздействия на окружающую среду обяжут за свой счет устанавливать автоматические станции для отбора и анализа проб возле источников загрязнения воздуха, а также стационарные пункты наблюдения — на прилегающих к ним территориях. Это прописано в постановлении правительства "О совершенствовании системы мониторинга окружающей природной среды в Республике Узбекистан", отмечается в публикации.

Кроме того, в планах — создание системы постов автоматического контроля загрязнения воздуха по всей стране и включение в мониторинг мельчайших взвешенных твердых частиц.

"Будет внедрена и современная информационная система сбора данных результатов мониторинга от причастных ведомств и хозяйствующих субъектов", — говорится в публикации.

Также намечено обновление материально-технической базы профильной службы Госкомэкологии. Уже в феврале 2019 года в его распоряжении появятся две мобильные лаборатории стоимостью около 750 тысяч долларов, которые помогут в автоматическом режиме анализировать состав воздуха.

Особое внимание на пятничном брифинге было уделено мониторингу выбросов предприятий цементной промышленности — они входят в число тех, что причиняют окружающей среде и здоровью людей наибольший вред. Основное загрязняющее вещество от них — пыль, в том числе мелкодисперсная.

Осенью прошлого года сотрудники Госкомэкологии и территориальных подразделений Минздрава и Узгидромета собрали пробы воздуха около 13 профильных предприятий.

"В пяти случаях анализ показал превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по пыли: каракалпакстанские СП Titan cement (превышение в 1,06-4,6 раза) и СП Karakalpak cement (в 6,06 раза), ферганские Turon eco cement group (в 1,68-1,8 раза), Yaypangips (в 1,7-1,86 раза) и СП Fergana sement (в 1,16-1,36 раза)", — сообщили в комитете.

По итогам изучения воздействия этих предприятий на окружающую среду Госкомэкологии разработал проект постановления кабмина "Об усилении экологического контроля над деятельностью предприятий по производству цемента". Если документ утвердят, все действующие в республике предприятия по производству цемента до 1 января 2022 года будут обязаны установить автоматические станции для отбора и анализа проб около источников загрязнения воздуха, а также стационарные пункты наблюдения — на прилегающих к ним территориях.