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Мы вам львов, а вы нам крыс: зоопарки Ташкента и Минска обменялись животными

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200114/13218533/My-vam-lvov-a-vy-nam-krys-zooparki-Tashkenta-i-Minska-obmenyalis-zhivotnymi.html

В Узбекистан отправились грызуны, еноты, сипухи, тигровые питоны, а в Беларусь поехали молодые лев и львица.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Зоопарки Ташкента и Минск провели обмен представителями животного мира: в Беларусь из Узбекистана привезут молодых льва и львицу, передает агентство "Минск-Новости".

Узбекских зверей подселят к старой львице по кличке Киса.

"Она осталась одна, ее соплеменники, жившие у нас, свой век уже окончили. И теперь надежды на пополнение хищников этого вида возлагаются на молодую львиную парочку", - рассказала начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

А вот в Ташкент из Минска по обмену отправились еноты, птицы сипухи, тигровые питоны и по 40 крыс и мышей.

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Напомним, в начале года ташкентский зоопарк озвучил ближайшие планы на 2020 год. В частности, его планируется реконструировать: территории будут облагорожены, станет намного больше различных животных, аттракционы будут перенесены в отдельные зоны, удаленные от мест обитания зверей.

Кроме того, в столичном зоопарке планируют проводить для посетителей научно-познавательные экскурсии и лекции и внедрить депозитные карты на посещение.

Теги:
Беларусь, Минск, Ташкент, Узбекистан, Животные, Зоопарк



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