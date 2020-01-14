Мы вам львов, а вы нам крыс: зоопарки Ташкента и Минска обменялись животными

В Узбекистан отправились грызуны, еноты, сипухи, тигровые питоны, а в Беларусь поехали молодые лев и львица.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Зоопарки Ташкента и Минск провели обмен представителями животного мира: в Беларусь из Узбекистана привезут молодых льва и львицу, передает агентство "Минск-Новости".

Узбекских зверей подселят к старой львице по кличке Киса.

"Она осталась одна, ее соплеменники, жившие у нас, свой век уже окончили. И теперь надежды на пополнение хищников этого вида возлагаются на молодую львиную парочку", - рассказала начальник зоотехнического отдела Минского зоопарка Татьяна Ильясова-Кононова.

А вот в Ташкент из Минска по обмену отправились еноты, птицы сипухи, тигровые питоны и по 40 крыс и мышей.

Напомним, в начале года ташкентский зоопарк озвучил ближайшие планы на 2020 год. В частности, его планируется реконструировать: территории будут облагорожены, станет намного больше различных животных, аттракционы будут перенесены в отдельные зоны, удаленные от мест обитания зверей.

Кроме того, в столичном зоопарке планируют проводить для посетителей научно-познавательные экскурсии и лекции и внедрить депозитные карты на посещение.