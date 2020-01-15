Усманов заплатил $39 млн за право назвать новый футбольный стадион в Англии

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Компания миллиардера Алишера Усманова USM Holdings приобрела права на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон", пишет The Telegraph.
Как сообщили в пресс-службе клуба, за право назвать арену по своему усмотрению бизнесмен заплатил 39 миллионов долларов.
🏟 | Breaking news regarding our new stadium from tonight's General Meeting! #EFC— Everton (@Everton) January 14, 2020
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Какое именно название миллиардер даст будущему стадиону, пока неизвестно. Однако у Усманова уже есть один вариант на примете.
"Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его USM Арена? Я планирую инвестировать в этот клуб. Мне необязательно становиться владельцем, я могу просто спонсировать их", - заявил он.
К слову, инвестиции Усманова футбольному клубу сейчас не помешают. Ранее "Эвертон" сообщил об убытках в размере 144 миллионов долларов за последний отчетный период.
Новый стадион, рассчитанный на 52 тысяч мест, начнут возводить в Ливерпуле в районе Брэмли-Мур Док в 2020 году. Строительство завершится в 2023-м.