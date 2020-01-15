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Президент Международной федерации фехтования бизнесмен Алишер Усманов

Усманов заплатил $39 млн за право назвать новый футбольный стадион в Англии

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Ранее английский футбольный клуб "Эвертон", для которого строится новая арена, сообщил об убытках в 144 миллионов долларов за последний отчетный период, поэтому инвестиции Усманова придутся очень кстати.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Компания миллиардера Алишера Усманова USM Holdings приобрела права на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон", пишет The Telegraph.

Как сообщили в пресс-службе клуба, за право назвать арену по своему усмотрению бизнесмен заплатил 39 миллионов долларов.

Какое именно название миллиардер даст будущему стадиону, пока неизвестно. Однако у Усманова уже есть один вариант на примете.

"Они собираются построить новый стадион. Почему бы не назвать его USM Арена? Я планирую инвестировать в этот клуб. Мне необязательно становиться владельцем, я могу просто спонсировать их", - заявил он.

К слову, инвестиции Усманова футбольному клубу сейчас не помешают. Ранее "Эвертон" сообщил об убытках в размере 144 миллионов долларов за последний отчетный период.

Новый стадион, рассчитанный на 52 тысяч мест, начнут возводить в Ливерпуле в районе Брэмли-Мур Док в 2020 году. Строительство завершится в 2023-м.

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Теги:
стадион, Великобритания, Футбол, Алишер Усманов



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