Узбекистан присоединился к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов

Данное европейское соглашение действует в 50 странах мира, в том числе в России. Согласно документу, грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан присоединился к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.

"Присоединиться к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (Женева, 30 сентября 1957 года)", — говорится в тексте документа.

Компетентными органами Узбекистана, ответственными за реализацию данного договора, определены министерства транспорта и внутренних дел.

Глава государства поручил МИД Узбекистана направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении страны к указанному договору.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) действует в 50 странах мира, в том числе в России, которая присоединилась к нему 3 февраля 1994 года.

Согласно документу, грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества. В соответствии с ДОПОГ, все они должны перевозиться по специальным разрешениям.