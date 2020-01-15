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Грузовые фуры

Узбекистан присоединился к Европейскому соглашению о перевозке опасных грузов

© Sputnik / Михаил Воскресенский, STF
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200115/13223209/Uzbekistan-prisoedinilsya-k-Evropeyskomu-soglasheniyu-o-perevozke-opasnykh-gruzov.html

Данное европейское соглашение действует в 50 странах мира, в том числе в России. Согласно документу, грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Узбекистан присоединился к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.

"Присоединиться к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов (Женева, 30 сентября 1957 года)", — говорится в тексте документа.

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Компетентными органами Узбекистана, ответственными за реализацию данного договора, определены министерства транспорта и внутренних дел.

Глава государства поручил МИД Узбекистана направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении страны к указанному договору.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) действует в 50 странах мира, в том числе в России, которая присоединилась к нему 3 февраля 1994 года.

Согласно документу, грузы повышенной опасности — те, которые могут быть использованы в террористических целях. К ним, в частности, относятся взрывчатые вещества и изделия, токсичные (за исключением аэрозолей) и воспламеняющиеся газы, легковоспламеняющиеся жидкости, радиоактивные материалы, инфекционные вещества. В соответствии с ДОПОГ, все они должны перевозиться по специальным разрешениям.

Теги:
Борьба с терроризмом, груз, грузоперевозки, Соглашение, Узбекистан



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